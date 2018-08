Vidal anunció importantes avances en la reforma integral de la policía bonaerense

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy importantes avances en la Reforma Integral de la Policía Bonaerense, que incluirá la incorporación de 6.500 nuevos efectivos en las calles.



Durante un acto realizado en la sede de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la localidad de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, Vidal sostuvo "sabemos que los vecinos de la Provincia siguen inseguros" y que "no alcanza con lo que hicimos", por lo que "empezamos una segunda etapa de reforma de la Policía para profundizar y continuar peleando contra las mafias que están dentro" del cuerpo.



"No vamos a parar de pelear contra todo lo que tengamos que pelear para que la gente esté más segura y para que de una vez por todas pueda confiar en su policía de la Provincia. Tenemos un equipo de gente que en cada comisaría controla lo que pasa" para "tener la policía que los bonaerenses nos merecemos", advirtió. En el anuncio estuvo presente el ministro de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.



La mandataria resaltó que ese cambio no se producirá "de un día para el otro, porque fueron muchos los años con gobiernos mirando para el otro lado, o pensando que el problema se acababa con una purga de mil o dos mil policías", pero garantizó que pronto habrá "más y mejor presencia policial en las calles".



"Durante décadas, el mensaje que recibió (la fuerza de seguridad) era que tenía que arreglarse sola: sola para sobrevivir, sola para su equipamiento, sola para combatir el delito. Mientras tanto, el acuerdo (con el ejecutivo provincial) era mirar para el otro lado y no enterarse de las cosas malas que pasaban adentro. Eso, en el 2015, se terminó", subrayó.



Según Vidal, "estamos trabajando con un equipo enorme y muy valiente, haciendo reformas para que, además de ser la policía más grande de la Argentina, sea la mejor".



En ese sentido, reconoció sentirse "orgullosa de la policía que estamos construyendo" y remarcó que "no hacemos una purga sino que desarrollamos una política de control permanente" que ya dejó "a más de once mil policías fuera de la fuerza, algo que nunca sucedió antes".



La reforma propuesta por la gobernadora no sólo contempla la incorporación inmediata de mil policías "que estaban detrás de un escritorio" a las calles, "con un entrenamiento previo", sino incrementar esa cifra adicional a 6.500 el año próximo, porque "la gente quiere que controlemos, que estemos ahí donde tiene miedo".



Además, se cambió "el sistema de ascensos dentro de la policía. Antes se ascendía por antigüedad: un efectivo cumplía una cantidad de años en la fuerza y automáticamente ascendía en su cargo. Eso no va a pasar más. A partir de este año, cada policía deberá tener la aprobación de Asuntos Internos, sin ninguna actuación irregular; presentar su Declaración Jurada en orden, cumplir con el requisito de antigüedad y contar con la evaluación positiva de su jefe, además de tres exámenes: uno de salud, otro atlético de condiciones físicas para perseguir el delito y otro intelectual. Los mejores van a ser los que asciendan. Queremos seguir apoyando al buen policía, al que nos enorgullece, y darle más seguridad a la gente".



Asimismo, los efectivos exonerados por delitos aparecerán en un listado disponible en el sitio web de la gobernación, y se implementará un sistema de seguimiento "para saber dónde están y qué están haciendo".



Detalles de las novedades en la Reforma Integral de la Policía

En el marco de la Reforma Integral de la Policía que hace foco en su transparencia, profesionalización, equipamiento y modernización, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires va a implementar una serie de medidas para continuar mejorando la Fuerza. Se implementarán nuevas iniciativas que incluyen 6.500 efectivos más en la calle para 2019, mayor presencia de agentes en la calle con énfasis en zonas más vulnerables, un mecanismo de ascensos más transparente en base al mérito, la utilización de un nuevo sistema informático para acelerar denuncias que permite realizar estadísticas y geo-referenciación de los delitos para optimizar y reforzar la cobertura según necesidad, y un proceso de exoneración de efectivos más ágil.



Las claves de las mejoras:



• 6.500 efectivos más en la calle para 2019

Se están unificando estructuras internas para disponer de más efectivos en la calle. Para 2019, habrá 6.500 agentes que pasarán de realizar tareas administrativas a estar de servicio en territorio cuidando a los vecinos.



• Más policías en el Conurbano

Se asignarán más cupos de ingreso en el Conurbano para aumentar la cobertura en aquellas zonas donde se requiera mayor cantidad de efectivos por el nivel de vulnerabilidad y conflictividad.



• Nuevo mecanismo de ascensos más transparente

La antigüedad era el factor más determinante para el ascenso de jerarquía. Ahora el Gobierno de la Provincia está impulsando una nueva política enfocada al mérito. Gracias a estas modificaciones, para poder postularse al ascenso, además de la antigüedad mínima por cargo, se debe contar con la aprobación de Asuntos Internos, presentar la Declaración Jurada Patrimonial y realizar cursos de entrenamiento y ascenso.



Una vez que la postulación es aprobada, se establece un orden de mérito basado en exámenes (médico, atlético e intelectual) y en la calificación del superior y de la junta de evaluación para determinar quién es la persona más idónea para el puesto.



• Sistema informático delictual

Se está poniendo en marcha un nuevo sistema informático que va a reemplazar al Word estándar que actualmente se usa en las comisarías. Este salto tecnológico permitirá realizar estadísticas y la geo-referenciación de los ilícitos para optimizar la cobertura en la calle y estar en el lugar indicado para disminuir el delito. A su vez, asegura que todas las denuncias lleguen a la Fiscalía.



Ya está funcionando en 10 municipios: Lanús, La Plata, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Avellaneda y Lomas de Zamora. En 2018, el Sistema se extenderá a todo el Conurbano, área que concentra el 77% de las denuncias que se hacen en la Provincia.



• Nuevo proceso para la solicitud de licencias médicas

Con el objetivo de transparentar la solicitud y el sistema de licencias médicas dentro de la Policía, se está rediseñando el proceso interno y digitalizando las dependencias de Sanidad del Ministerio de Seguridad (hoy ya alcanza el 85%).

A partir de ahora, la solicitud la lleva a cabo el personal policial directamente a la Dirección de Sanidad, que se encarga luego de comunicar la resolución al superior correspondiente.



Donde ya se implementó este nuevo procedimiento, se logró reducir 40% las licencias médicas de corto y largo tratamiento. Esto es sinónimo de más policías al servicio del vecino.



• Tótems de denuncia

Los tótems son puestos digitales que cuentan con la APP Seguridad Provincia. Se trata de una nueva herramienta para que los vecinos puedan realizar una denuncia de manera más simple.



Los equipos se instalarán en oficinas del Estado (ARBA, IOMA, IPS y Trabajo), eventos provinciales, fiestas municipales y estaciones de ferrocarriles.



• Proceso de exoneración más ágil

En dos años y medio, el Gobierno Provincial ya exoneró a más de 930 efectivos (el 30% de los últimos 10 años) y hay 900 más requeridos para exonerar que están en proceso de tramitación.



Además, en esta gestión, fueron desafectados 3 comisarios generales (el cargo de máxima jerarquía) y 8 comisarios mayores.



Para acelerar los tiempos, se va a simplificar el proceso de exonerar a un agente a través de la modificación del Decreto N° 1.050. Por otro lado, se va a hacer efectiva la publicación de un registro histórico de ex policías desafectados de la Fuerza para generar mayor transparencia.



En simultáneo, se continuará trabajando en los cuatro ejes fundamentales de la Reforma:

• Transparencia: el Gobierno de la Provincia rediseñó de manera integral la estructura de la Policía para brindarle mayor transparencia que se traduzca en más seguridad y confianza de la sociedad:

o Se pasó a manos de civiles la Auditoría General de Asuntos Internos, cambiando la administración de los recursos. Se eliminó la circulación de dinero en efectivo en las comisarías y se trasladaron estas gestiones a civiles.

o En dos años y medio se realizaron más de 24 mil sumarios, 852 de los cuales fueron por enriquecimiento ilícito; y se apartaron más uniformados que en los 10 años anteriores.

o Se estableció la obligatoriedad de la presentación y publicación de las Declaraciones Juradas de las Fuerzas de Seguridad. Ya son públicas las de 40 mil efectivos.

o Además, se incorporaron exámenes toxicológicos a todos los funcionarios, integrantes de la cúpula policial, de Asuntos Internos y cadetes.

• Profesionalización:

o Se duplicó el tiempo de formación de los aspirantes, pasando de 6 meses a un año.

o Se implementó un exigente programa de capacitación continua y especializada, además del re-entrenamiento de 70 mil agentes.

o Sólo en 2018, más de 90 mil efectivos participaron de 251 capacitaciones nacionales y 23 internacionales.

• Equipamiento: es primordial brindarle al policía las herramientas adecuadas para que pueda hacer su trabajo de manera segura, por eso duplicamos la inversión en equipamiento.

o En diciembre de 2015, 2 de cada 3 efectivos no tenía chaleco antibalas. Hoy ya se entregaron más de 55.000 para que todos los agentes de calle de los 135 municipios cuenten con el suyo.

o Además, se otorgaron más de 2.500 patrulleros, más de mil motos y 200 destacamentos móviles.

o Se instalaron torres de monitoreo y oficinas móviles.

o Por primera vez en 10 años, se renovó el equipamiento del Grupo Halcón y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

• Modernización:

o Se incorporó un sistema de comunicación encriptado, que mejora las comunicaciones y protege las frecuencias,

o Se puso en marcha la aplicación Seguridad Provincia para realizar denuncias online,

o Se amplió la cobertura del Servicio de Emergencias 911 que ahora alcanza al 94% de los bonaerenses. En diciembre de 2015, solo cubría a 4 de cada 10 bonaerenses.

o También, se puso en funcionamiento el nuevo sistema AFIS (Sistema de Identificación Automático de Huellas Dactilares) que permite cruzar huellas de personas con antecedentes penales entre Provincia y Nación, y reconocer las del rostro y del iris, además de estudiar las huellas dactilares y de palma, generando una red de datos más amplia que brinda más seguridad a los bonaerenses.