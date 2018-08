Tigre brindó una jornada de cardioprotección para periodistas de zona norte

La capacitación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) tuvo lugar en el aula magna de la Maternidad Florencio Escardó, como parte del programa “Tigre Cuida Tu Corazón”. Desde 2012, la iniciativa municipal instruyó en primeros auxilios a más de 10 mil personas.

El Municipio de Tigre brindó una jornada gratuita de cardioprotección para periodistas de zona norte, a través del programa “Tigre Cuida Tu Corazón”, en el aula magna de la Maternidad Florencio Escardó. Gracias a la iniciativa, más de 10 mil personas se han capacitado en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).



El secretario de Política Sanitara y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser, expresó: “Los periodistas mostraron una vez más su voluntad para colaborar con la comunidad al venir a esta capacitación. Son personas prestigiosas en el distrito y están constantemente en contacto con el público. La idea es prepararlos ante cualquier momento de dramatismo, que nunca se sabe cuándo puede ocurrir”.



La jornada estuvo a cargo de los instructores Augusto Moreno e Ismael Iglesias, quienes dividieron el curso en dos etapas. En la primera, Moreno explicó las situaciones en las cuales debe practicarse la maniobra de emergencias conocida como RCP, que consiste en presionar fuerte y rápido el pecho a personas que no se mueven, no responden y no respiran. Ante esa situación, recomendaron asegurar la zona, iniciar con la técnica y dar aviso a través de las líneas del Sistema de Emergencias Tigre (SET), el 107 o 4512-9999.



“Me quedo con una satisfacción plena por haber logrado comunicar desde la acción y también por el interés con el que se trabajó en la clase. Los objetivos en estos cursos siempre son dos: capacitar a quienes vienen y que comprendan el mensaje para replicarlo después”, señaló el director del programa “Tigre Cuida Tu Corazón”, Diego Pizzini.



La etapa inicial de la capacitación culminó con la práctica de RCP en dúos con 12 muñecos preparados para un correcto aprendizaje. En la segunda instancia, el instructor Iglesias comentó los usos y las formas en que deben manipularse los desfibriladores automáticos (DEA), que el municipio ha colocado en puntos estratégicos de la ciudad. Finalizada la explicación, se abrió el espacio para que los periodistas presentes formulen preguntas al respecto.



El periodista de Infoban, Federico Tremouilles, destacó: “Estoy muy emocionado por lo aprendido en esta capacitación. Saber que algún familiar puede pasar por una situación de este tipo y ahora contar con el conocimiento para ayudarlo, hace que todo este tiempo invertido valga la pena”. En tanto, Miguel Bustamante de FMRDT, dijo: "Es un placer que nos hayan invitado a participar de esta jornada, donde además de capacitarnos pudimos tomar conciencia nuevamente de la importancia de salvar vidas. Estamos en presencia de un momento donde el municipio está diciendo si a la vida y eso no es poco”.



Al finalizar el curso, se explicaron maniobras de emergencia en caso de obstrucción al ingerir alimentos. Dichas técnicas, junto a las de RCP, fueron enseñadas tanto para adultos como para bebés. Además, los instructores hablaron de casos revertidos en Tigre, donde la reanimación cardiopulmonar salvó vidas. Recordaron dos historias recientes: la del remero Fabián Roux, quien sufrió un paro en una competencia en el Río Luján y pudo ser reanimado gracias al RCP; al igual que José, un bebé de un año sobrevivió gracias a la rápida respuesta de Patricia Ponce, una empleada del municipio que participó de las capacitaciones del programa “Tigre Cuida tu Corazón”.



Dicha iniciativa nació en 2012 y ha instalado al distrito como líder en Reanimación Cardiopulmonar. Más de 10.000 personas, entre vecinos, turistas, empleados municipales y personal de instituciones, accedieron a los cursos. Además, a partir del decreto 1894/13 promulgado por el poder ejecutivo el 30 de diciembre del 2013, se estableció la capacitación obligatoria en técnicas RCP y Desfibriladores Automáticos de Acceso Público (DEA) a agentes municipales que se desempeñen en la vía pública, atención al vecino o que tengan a su cargo grupos de alumnos o personas.



El municipio no sólo ha priorizado el entrenamiento a los equipos de emergencias profesionales. También colocó más de 100 desfibriladores externos automáticos en los móviles del COT, ambulancias del SET, dependencias municipales, cuarteles de bomberos, los 17 polideportivos del distrito y en los espacios públicos de gran afluencia de personas, como la estación fluvial y el Puerto de Frutos, entre otros.



Los próximos cursos de RCP a realizarse en agosto serán: martes 14, 21 y 27; y los viernes 17 y 31. Todo ellos tendrán lugar en el aula magna de la Maternidad de Tigre en el horario de 19 a 21hs. Para aquellos que estén interesados en recibir capacitaciones, pueden enviar un e-mail a rcp@tigre.gov.ar. Para mayor información pueden ingresar a www.facebook.com/SaludTigre.



Estuvieron presentes: el secretario de Comunicación e Innovación, Fernando Campdepadrós; integrantes de la Secretaría de Comunicación e Innovación; y los periodistas Sara Diez (Radio Open), Juan Alpuin (Canal 5 Ecológico), Gustavo Camps (Prensa Libre), Miguel Bustamante (FM RDT) y Horacio Achille (Compromiso Social e Información Segura), entre otros.