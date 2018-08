16/08/2018 - 0:00 | Economia / Para el Massismo: “El Gobierno tiene que replantarse su modelo económico y proteger al trabajo argentino” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El economista del Frente Renovador, Aldo Pignanelli, sostuvo que “el Gobierno evidentemente perdió la brújula, no sólo en términos económicos, sino también políticos y sociales”, y llamó a proteger a las Pymes, las cuales “hoy están sufriendo el ajuste y es necesario brindarles incentivos, porque si no cuidamos las fuentes de trabajo en crisis, condenamos a los trabajadores a la desocupación”. Aldo Pignanelli, referente del equipo económico de Sergio Massa, consideró que “la estrategia que comenzó a ejercer este Gobierno en 2015 a través de un alto endeudamiento y apertura indiscriminada de economías, terminó siempre mal en nuestro país. El Gobierno evidentemente perdió la brújula, no sólo en términos económicos, sino también políticos y sociales”.



En ese sentido, sostuvo: “Para volver a crecer necesitamos un acuerdo de precios y salarios, la promoción de nuestras exportaciones, el fomento al turismo, el aliento a las inversiones y la protección del trabajo argentino. Todo es posible buscando un acuerdo político y social. De este tipo de transiciones, con crisis, donde los que más la pagan son los que menos tienen, suele salirse con acuerdos, pero al parecer no es la voluntad de este Gobierno”.



Pignanelli, ex presidente del Banco Central, evaluó: “La economía argentina no logra despegar porque el Gobierno no acierta en la estrategia macroeconómica. La causa no es Turquía, sino la debilidad de la economía argentina. Tenemos reservas débiles, alta inflación y desequilibrios económicos, entonces cualquier problema en otro país, nos pega a nosotros. La situación es delicada. Se debe proteger el mercado interno”.



Sobe tal aspecto, Pignanelli citó el reciente proyecto de Ley elaborado por los equipos técnicos del Frente Renovador, presentado a nivel nacional, provincial y municipal, que declara la Emergencia Fiscal PyME con el objetivo de frenar por 180 días los embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP, ARBA y agencias municipales, tanto a PyMEs, comerciantes, profesionales, monotributistas y emprendedores.



“Las PyMEs son dadoras del 70% del trabajo en Argentina, son el 98% de las empresas del país y representan el 45% de las ventas. Hoy están sufriendo el ajuste, y es necesario brindarles incentivos porque si no cuidamos las fuentes de trabajo en crisis, condenamos a los trabajadores a la desocupación”, finalizó Pignanelli. Volver