16/08/2018 - 0:00 | Actualidad / Docentes marcharon a la DGCYE Y a la gobernación en La Plata para reclamar mejoras salariales y de infraestructura Herramientas: Compartir: Docentes bonaerenses marcharon ayer a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y a la Gobernación bonaerense para reclamar mejoras en la infraestructura de los colegios y amenazaron también con realizar un nuevo paro de 72 horas si no hay avances en la negociación paritaria.

Tras la explosión en la escuela de la localidad bonaerense de Moreno, en la que murieron dos personas, los gremios del sector se movilizaron junto a ATE para exigir que las instituciones educativas sean "lugares seguros para enseñar y aprender" y por mejoras salariales.



Miles de maestros se concentraron desde las 11:00 en Plaza Moreno, en La Plata, para dirigirse luego a la dependencia de la DGCyE de la capital provincial: participaron el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), entre otros.



Los manifestantes aseguraron que la sede del organismo educativo estaba "cerrada con candado", por lo que decidieron ir a la Gobernación, que se encontraba vallada: allí realizaron el acto central y pidieron una entrevista con la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, para expresarle sus reclamos.



Los maestros marcharon con diferentes banderas, algunas de las cuales tenían escrito "Sandra y Rubén presentes", en referencia a los docentes que murieron en la explosión de Moreno.



"En la DGCyE recibió la carta un empleado, ya que ningún funcionario salió a dar una respuesta. En la Gobernación, el FUDB dejó la carta pegada en la reja, ya que los hicieron esperar por más de media hora", informaron los sindicatos.



Las agrupaciones denunciaron además que en dos días se termina la conciliación obligatoria dictada por la Justicia en el marco de los conflictos por las paritarias en el sector y, en este sentido, advirtieron que si no se logra un acuerdo con las autoridades bonaerenses por un aumento salarial, tomarán medidas de fuerza.



"Si no hay respuestas a los reclamos que el FUDB viene llevando adelante, haremos efectivas las 72 horas de paro.



Gobernadora a los docentes se los respeta, a los chicos se los cuida y a las escuelas se las arregla", sostuvo a través de su cuenta de Twitter Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA.



El dirigente brindó además un discurso en el que aseguró que "las muertes de Sandra y Ruben fueron evitables" y que "son responsables" del hecho la gobernadora Vidal y sus funcionarios. Volver