Un intendente oficialista se opuso a la eliminación del fondo de la soja

El intendente de la localidad tucumana de Bella Vista, el oficialista Sebastián Soler, se opuso a la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS), dispuesta por el presidente Mauricio Mari.



"A esta medida no la comparto y tengo que defender los intereses de mi comunidad", dijo Soler.

Según se calcula, la comuna de Bella Vista debía recibir unos 700.000 pesos correspondientes al fondo.



"Estamos analizando la situación con la gente de Hacienda, para un municipio como el nuestro esta medida tiene una repercusión muy grande", advirtió el jefe comunal de Cambiemos en declaraciones radiales.



Salazar precisó que ese dinero se venía destinando a obras de mediana envergadura como iluminación, pavimentación y perforación de pozos de agua.



"Ayer participamos de una reunión de gabinete con el gobernador (Juan Manzur) para interiorizarnos, analizar las consecuencias y ponernos a trabajar para ver qué caminos seguir para resolver los inconvenientes que puedan surgir", comentó.



Respecto a su pertenencia a Cambiemos y el desacuerdo con esta medida, según publicó el diario La Gaceta, el intendente aclaró: "tengo una responsabilidad más allá de que pertenezco a este espacio, una responsabilidad institucional que el pueblo de Bella Vista me ha dado y me debo a los vecinos más allá de mi militancia".



"Hay cuestiones que comparto con el gobierno nacional, pero a esta medida no la comparto y en esto tengo que defender los intereses de mi comunidad", dijo.