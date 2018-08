15/08/2018 - 0:00 | Actualidad / El Registro de las Personas presentó a sus referentes sociales para registrar a todos los chicos de la Provincia Herramientas: Compartir: En un evento desarrollado en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Registro Provincial de las Personas, dio a conocer la nueva estrategia que implementará para lograr la inscripción y documentación de niños y niñas bonaerenses que no tienen aún su partida de nacimiento y/o su DNI, con el objetivo de erradicar la subregistración de nacimiento. La jornada contó con la presencia del Ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre; el Subsecretario de Gestión Gubernamental, Ivan Budassi; y el titular del Registro Provincial de las Personas, José Etchart. Además, participaron autoridades del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Ministerio de Desarrollo Social, Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, ANSES, y el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP).



En el marco del Plan Integral Garantizar Tu Identidad, la Dirección Provincial del Registro anunció la formación y capacitación de un grupo de 250 agentes registrales, desplegados en todo el territorio de la Provincia, quienes serán los responsables de la tramitación de las inscripciones tardías de nacimiento, es decir, para los casos de los menores de 13 años que no fueron anotados por sus padres.



Estos referentes se encargarán de facilitar la recopilación de toda la documentación necesaria para la inscripción, asesorando y acompañando a las familias en todo el proceso, hasta el momento mismo de entregarles en mano el DNI, asegurando que ese niño obtenga su identidad y a partir de eso, el acceso a todos sus derechos.



Actualmente el Registro, en articulación con el Organismo Provincial de La Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, así como con los diferentes gobiernos municipales, trabaja localizando a las familias con problemáticas de documentación en operativos documentarios que se realizan en escuelas de la Provincia.





Los referentes sociales se enmarcan en el Plan Integral Garantizar Tu Identidad, el cual incluye también la inauguración de oficinas del Registro en hospitales públicos y clínicas privadas, de modo que las madres puedan tramitar el acta de nacimiento y el primer DNI del recién nacido, antes de recibir el alta. Además, el Registro inscribe de oficio a los niños que no fueron registrados por sus padres dentro de los primeros 40 días de vida.





Finalmente, para aquellos casos de mayores de 13 años, el Registro procederá a instar la acción judicial, de manera de acelerar los procesos de la inscripción correspondiente.