15/08/2018 - 19:44 | Economia / En un sólo día, y por la corrida cambiaria, el Banco Central perdió más de US$ 1.600 millones en reservas

Las reservas del Banco Central registraron hoy una fuerte caída de US$ 1.617 millones y se ubicaron en US$ 54.641 millones. En lo que va de agosto, la entidad que conduce Luis Caputo perdió US$ 3.355 millones y en el año la caída se ubica en US$ 414 millones, ya que a fin de 2017 estaban en US$ 55.055 millones.



Según informó la entidad, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 122 millones.



En el mercado de cambios, el BCRA realizó tres subastas por un total de US$ 781 millones y efectuó pagos a organismos internacionales por US$ 11 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 3 millones.