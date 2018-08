15/08/2018 - 18:17 | Información General / Empleados de la AFIP anunciaron un paro nacional para mañana Herramientas: Compartir: Los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunciaron hoy un "paro total" para mañana, por lo que no habrá atención al público en las dependencias de todo el país.

Así lo resolvieron unos 3.500 delegados en una asamblea general encabezada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) en la sede central del organismo recaudador, a metros de Casa Rosada.



El gremio que representa a los 16.000 empleados del ente recaudador rechazó "el ajuste ilegal sobre los salarios que hizo Leandro Cuccioli mediante la Disposición 204/2018 y la propuesta salarial a la baja".



El secretario general de AEFIP CGT, Guillermo Imbrogno, aseguró que "bajo ningún punto de vista" los trabajadores convalidarán "una violación" al Convenio Colectivo de Trabajo y criticó con dureza a Cuccioli.



"Es un administrador que al día de hoy no generó un plan de gestión para que la AFIP consiga más recursos para el Estado, sobre todo en estos momentos en que debemos atacar el déficit fiscal con recursos genuinos", dijo Imbrogno.



El sindicato mantuvo reuniones en el Ministerio de Trabajo entre el viernes de la semana pasada y ayer, pero no hubo avances en las negociaciones para que se revea la medida que puede significar un "recorte salarial" para los trabajadores del sector.



El gremio determinó mantener el estado de asamblea permanente, con cortes sorpresivos de atención a los contribuyentes y quite de colaboración, confirmando la realización del paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo para el 16 de agosto.



A su vez, AEFIP anunció que los trabajadores impositivos llevarán a la justicia el reclamo contra la Disposición 204/2018, que rebaja los ingresos de los trabajadores derivados del fondo de jerarquización.