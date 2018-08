14/08/2018 - 16:38 | Zonales / Tigre Una mujer murió en el Hospital de Pacheco por un aborto clandestino Herramientas: Compartir: ver más imágenes Una mujer de 24 años falleció el lunes luego de practicarse un aborto clandestino. La víctima fue internada de urgencia y los médicos le extirparon el útero para poder salvarle la vida, pero no lo lograron. Una joven de 24 años murió tras ingresar en grave estado a la guardia de un hospital bonaerense por complicaciones producidas tras someterse supuestamente a un aborto clandestino, según denunciaron integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal.



La víctima, identificada como Liz para preservar su verdadera identidad, era madre de dos hijos e ingresó a la guardia de un sanatorio en San Martín con complicaciones y luego fue trasladada al hospital provincial de General Pacheco, en Tigre, donde estuvo internada en terapia intensiva dos días hasta que falleció, se informó a la prensa.



El ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, dijo que siente "dolor" por la muerte de Liz, aunque respaldó el protocolo "restrictivo" que se aplica en la Provincia.



El funcionario aseguró que siente "un dolor tremendo" por la muerte de la joven: "Lo que le pasó a esta mujer es que sufrió un shock séptico, es decir, un cuadro infeccioso. Eso pasa con muchos otros cuadros, no sólo con los abortos, y los atendemos a todos", remarcó Scarsi.



También consideró que en lugar de avanzar con una legalización del aborto en la Argentina, "el foco fuerte debe estar en la educación sexual".



Al mismo tiempo, dejó de lado la competencia de la provincia en la materia: "Cuando uno está en un lugar de tanta responsabilidad hay que acatar las decisiones que se toman, y acá el Congreso ya decidió. Garantizamos la atención de las patologías que tienen legislación", sostuvo.



Descartó que la Provincia vaya a adherir al protocolo de Nación, que es más contemplativo y menos restrictivo que el bonaerense y consultado sobre su opinión acerca de la posibilidad de legalizar el aborto en el país, se manifestó abiertamente en contra: "No, yo ya dije mi postura, y la gobernadora María Eugenia Vidal, también", manifestó.