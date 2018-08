Dos años de “Día Verde” en Vicente López

El Municipio de Vicente López asumió el compromiso de combatir la problemática del ambiente a través de varios programas que lleva a cabo, desde charlas educativas, contacto directo con el vecino, hasta el trabajo integral de separación de residuos y trabajando en distintos ejes como salud ambiental, eficiencia energética, huerta, y la reducción de residuos, entre otros.



El programa insignia es “Día Verde”, donde se recolecta de manera diferenciada los residuos residenciales, con la modalidad puerta a puerta a cada uno de los vecinos del partido. Esto genera que cada persona pueda hacer la separación de los residuos dentro de su casa, separar húmedos y secos, o reciclables y no reciclables para ponerlos dentro de cualquier bolsa con el sticker del programa día verde que pueden retirar en la delegación de su barrio de manera gratuita, o simplemente colocar un cartel que diga Día Verde.



“El programa ‘Día Verde' no tendría el éxito que tiene, si no es por el trabajo en conjunto con el vecino. Nosotros nos acercamos, le explicamos al vecino el trabajo que llevamos a cabo, le comentamos como es la separación de residuos y ellos se autoconvocan al programa porque saben que tenemos que cuidar el ambiente”, expresó el Subsecretario de Servicios Públicos, Andrés Petrillo, y agregó “estamos a la vanguardia en la provincia de Buenos Aires en materia de tratamiento y gestión de residuos”.



Cada barrio tiene su día y horario de retiro de residuos por parte de un camión diferente al de la basura, de esta manera se diferencia rápidamente para los vecinos. Estos reciclables van a plantas cooperativas para la correspondiente división de los mismos. Este programa va de la mano de los 27 puntos verdes que se encuentren en distintos puntos del partido.



En Vicente López se trabaja para que a finales del 2018 se recolecten 3 millones de kilos de material reciclable, este material anteriormente iba al relleno sanitario, hoy vuelve a la industria en manera de materia prima.