Horóscopo correspondiente al martes 14 de agosto de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Alguien de su entorno necesita de su ayuda, trate de responderle como usted sabe. La claridad a flor de piel en hecho que se resuelve fácilmente. Una idea que puede poner en práctica. Sugerencia: demuestre quién es no sólo por los demás, por usted mismo también.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Posible altercado en la actividad, deje pasar situación de tirantez. El momento se presta para recuperar una esperanza perdida. No se permita dejar pasar una cita a la que desea concurrir. Sugerencia: ser un poco más flexible nos hace alivianar el peso de la vida.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Ventana abierta para demostrar su capacidad creativa ante quienes lo observan. Buen fruto. El amor no siempre viene a uno, uno tiene que abrir la puerta y estar predispuesto a encontrarlo. Sugerencia: dejarse llevar por lo que siente es sentirse libre y crecer afectivamente.



CANCER (22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO)- Lealtad que comprueba que hay posibilidades en lo laboral. Día que atrae situaciones provechosas en el área económica. No desarticule lo que logra con pensamientos destructivos. Sugerencia: sentirse seguro, contar con lo que se es para enfrentar al mundo.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Día que despierta algo de insatisfacción en el plano afectivo y de relaciones. La ineptitud de otros altera proyectos, preste atención a los manejos internos. Una llamada alentadora. Sugerencia: no dejar pasar cosas que luego nos pueden generar un problema.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Hay sonrisas que vienen de quien menos se imagina trayendo buena intención. Plan que da resultado ventajoso, estrategia bien aplicada y efectiva. La iluminación en la mente virginiana es una virtud. Sugerencia: ser agradecido es una actitud de vida que habla de un alma pura.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Nuevo punto de partida en el plano familiar, se alivian las tensiones. Alegría. Llamado afortunado que puede representar una puerta que se abre. Ilusión condensada en paciencia. Sugerencia: no quedarse suspendidos en el aire, que es algo que a Libra le suele suceder.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Aviso que llega a tiempo en cuestiones laborales. Buena actividad social en la que reflejará sabiamente su atrayente carisma. Oportunidad de rehacer algo que había quedado trunco. Actualice su imagen frente a los demás. Sugerencia: al buen tiempo igual cara.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Día de descanso deberá provocar usted mismo provocando un pequeño paseo en medio de sus actividades habituales. Aprenda que la distracción también es una buena noticia. Sugerencia: siempre saber disfrutar, hacer un mundo feliz a través de las cosas pequeñas.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Mente clara para planificar viaje improvisado dejando sus cosas programadas correctamente. Sociedad que se propone. Se plantea situación social que trae nuevos contactos. Sugerencia: no dejar de llamar a quien espera su llamado, respetar los sentimientos de los demás.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Contratiempo familiar que se resuelve gracias a la ayuda de un amigo. Es tiempo de tratar de comprender y ocuparse de su pareja, simplemente sienta. El trabajo hoy está tranquilo. Sugerencia: use los ojos de su alma y conéctese con el amor puro que lleva dentro.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Lograría acertijo frente a situación azarosa. Día de suerte. No se angustie por dolencia de un familiar, es pasajera. El amor trae recuerdos buenos que lo incentivan a recuperar lo que dejó de lado. Sugerencia: aprovechar la nostalgia para refrescar la memoria emocional