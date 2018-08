Renunció el interventor del consejo escolar de Moreno luego de la trágica explosión en una escuela

El interventor del Consejo Escolar del distrito bonaerense de Moreno renunció días después que se produjera la muerte de la vicedirectora y el portero de una escuela a raíz de una explosión originada en un escape de gas.

Se trata de Sebastián Nasif, quien este viernes presentó su renuncia ante el director general de Cultura y Educación provincial, Gabriel Sánchez Zinny, y además denunció que recibió amenazas tanto él como su familia.



Tras la renuncia de Nasif, según trascendió en diferentes medios, el ministerio de Educación provincial nombró como nueva interventora a Ana Karina Politi, quien había sido consejera escolar en el partido de Malvinas Argentinas.



“Tuve que realizar una denuncia penal ante la Fiscalía de turno para pedir protección para mi familia debido a las constantes amenazas que recibimos tanto yo como mi esposa e hijo, es por ello que debo proteger a mi familia y no puedo seguir adelante con la tarea encomendada”, escribió Nasif en la renuncia presentada ante el ministerio de Educación y que fue publicada por Clarín.



El ahora ex interventor también se refirió a la trágica explosión que el primero de agosto pasado se cobró la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez la semana pasada: “Me he puesto a disposición de la Justicia para aclarar los hechos y mi gestión respecto a esa escuela en particular donde se produjo el luctuoso hecho, y la responsabilidad que pueda caber como Avocador a cargo de Consejo Escolar”.



Nasif se encontraba en el cargo desde el 27 octubre de 2017, cuando fue nombrado por autoridades provinciales que suspendieron a los consejeros elegidos por voto popular al considerarse que se había incurrido en irregularidades, por lo que estuvo poco más de nueve meses.



Este viernes por la tarde se realizó en el partido de Moreno una marcha para pedir justicia por las muertes de Calamano y Rodríguez. .



En tanto, las clases en las escuelas de Moreno aún no se restablecieron, ya que los directores de todos los establecimientos educativos del distrito, que decidieron el pasado 4 de agosto suspender las actividades, se volvieron a reunir y definieron que mantendrán las escuelas cerradas hasta tanto se avance con la revisión de los 275 edificios escolares del distrito.