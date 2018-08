Reforzarán los controles policiales en el conurbano con la reasignación de 12 mil efectivos

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció hoy que se reforzarán los operativos de control en 29 municipios del conurbano con la presencia de 12 mil agentes provenientes de distintas divisiones de la Policía provincial, con el fin de combatir la inseguridad.



“Tenemos que hacer controles y presencia en la calle para que la gente se siente más segura”, expresó la mandataria bonaerense.



Se hará hincapié en los centros comerciales y bursátiles, en los accesos rápidos y las zonas “calientes” por la cantidad de hechos delictivos.



“Logramos bajar los homicidios, los secuestros y la piratería del asfalto, pero tenemos una deuda con los robos en la calle, con los hurtos, eso le genera miedo a los vecinos”, expresó la gobernadora en conferencia de prensa brindada en instalaciones del club Lanús.



Los controles se reforzarán en Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverria, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituizangó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.



La gobernadora destacó “el trabajo conjunto” con los municipios que “invirtieron en centros de monitoreo”.



Para reforzar los operativos, se destinará a efectivos del grupo de Prevención Motorizada, con motos bitripulada, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (ITOI), de Infantería, Caballería y Policía en función judicial, además de personal especializado en control de estupefacientes.



Los procedimientos se realizarán en conjunto entre la Policía Bonaerense y la Dirección de Tránsito de cada municipio, quienes tendrán a su cargo el acarreo de aquellos vehículos que no cumplan con la normativa vigente. “Esperemos que esto le traiga más paz a los vecinos”.



Vidal indicó que los policías que participen de los operativos contarán con sistemas de comunicación encriptadas, para evitar que puedan acceder a las conversaciones de integrantes de las fuerzas los delincuentes, además de cámaras en el uniforme “para conocer en tiempo real como se están desarrollando los controles”.



“Esperemos que esto le traiga más paz a los vecinos, cuando tengan que ir a buscar a sus chicos al baile o cuando esperen a sus esposos, que vienen tarde de trabajar”, expresó la mandataria provincial, acompañada de funcionarios de su gobierno y jefes policiales.



Según explicó Vidal, los controles actuarán para detectar “situaciones sospechosas, autos con pedido de captura o denunciados por robo, motos que no están legalmente compradas o carecen de papeles, situaciones de narcotráfico y tenencia de armas ilegales”.



“Estar más y mejor en la calle nos va a permitir cuidar más a cada uno de los vecinos. Todos los efectivos que tenemos para estar en la calle van a estar en la calle para dar una mejor respuesta a cada uno de los vecinos que vive en el conurbano.



Acá no hay colores políticos, estamos juntos porque sabemos que ésta es una de las principales preocupaciones de la gente”, indicó.



La gobernadora estuvo acompañada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; y por el jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni.



Además, estuvieron presentes los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de Pilar, Nicolás Ducoté; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Quilmes, Martiniano Molina; de Berazategui, Patricio Mussi; de Ezeiza, Alejandro Granados; y de La Plata, Julio Garro.