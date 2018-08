Tigre orientó y capacitó a madres y embarazadas del distrito

En el cierre de la Semana de la Lactancia Materna, profesionales de la salud del municipio instruyeron a familias vecinas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para bebés y brindaron una charla informativa sobre amamantamiento.



El Municipio de Tigre dio por finalizada la Semana de la Lactancia Materna con una jornada de concientización destinada a madres y embarazadas, en la Maternidad Dr. Florencio Escardó.



“Tigre es una ciudad cuyo proyecto incluye a los chicos y a sus madres. Es muy importante tener políticas desde la concepción del embarazo, durante el parto, en la atención del neonato y en la infancia. Brindamos capacitaciones a las mamás y a las futuras mamás para que dediquen su tiempo y se comprometan con la lactancia materna, pero también instruimos en RCP para bebés, porque es muy importante que los papás estén preparados para intervenir en casos de urgencia”, expresó el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser.



A lo largo de toda la semana, el municipio impulsó jornadas destinadas a promover la lactancia. Para culminar, profesionales del área realizaron una actividad en el aula magna de la Maternidad, durante la cual se brindó capacitación en RCP para bebés y una charla informativa sobre amamantamiento.



Johanna, madre prematura, señaló: “Es muy importante que se fomente la lactancia materna. Es primordial estimular y que la gente se anime; todas las madres deberían amamantar, no tener vergüenza, pensar en el bebé y darle lo mejor”.



Por su parte, Carolina, futura madre primeriza, manifestó: “Mi marido y yo somos de Escobar; allá no hay capacitaciones de este estilo. La jornada de hoy fue muy útil, hay cosas que no teníamos en cuenta y nos sirvieron muchísimo. Es excelente que se organicen estas charlas”.



La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992. Se celebra en más de 120 países, del 1 al 7 de agosto, como aniversario de la Declaración de Innocenti, sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna, firmada por ambas organizaciones en agosto de 1990.



Esta práctica es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Todas las madres pueden amamantar y se recomienda lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida, para luego continuarla, junto con la alimentación complementaria, hasta los 2 años de vida.



Dentro de las iniciativas llevadas a cabo por el municipio, también se inauguró un mural en el Centro de Salud Carupá para homenajear y poner en valor la importancia de la lactancia materna. Dicho encuentro contó con la participación del subsecretario de Salud Juan Carballido.