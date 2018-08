Teatro gratuito en San Isidro: comienza la segunda parte de Platea Abierta 2018

“El amor es un bien”, inspirada en una obra de Chéjov, abrirá el domingo 12 de agosto el segundo cuatrimestre de este ciclo mensual que propone además, post función, una charla con destacados autores y directores.







Teatro del bueno, gratuito y cerca de casa, una propuesta que no se puede dejar pasar. Tras la pausa de julio, regresa Platea Abierta en San Isidro. Obras + Escuela de Espectadores, el ciclo gratuito que propone un encuentro mensual con obras de teatro seguido de un espacio de diálogo post función entre el público y renombrados directores y dramaturgos.



Organizada por la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro, la cita será el domingo 12 de agosto, a las 19:30, en el Centro Cultural San Isidro (Av. del Libertador 16.138, San Isidro) con El amor es un bien que en su cuarta temporada ya es un clásico de la escena off porteña. Luego, la imperdible charla post función con el elenco.



“No sólo se trata de traer a San Isidro lo mejor del teatro independiente, sino también la posibilidad de entablar un diálogo abierto con los elencos, algo muy poco habitual, que permite profundizar el hecho artístico. Un ciclo que comenzó el año pasado y por el que pasaron unos 2.200 espectadores en ocho funciones, lo cual nos llena de alegría”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



El amor es un bien, escrita y dirigida por Francisco Lumerman, viene con buenos antecedentes. Va por su cuarta temporada, saltó de una sala pequeña a El Camarín de las Musas, una de las referentes del circuito alternativo, y está inspirada en un clásico, Tío Vania, de Chéjov.



Un relato atravesado por la melancolía, alejado de obviedades, inteligente y sensible, que transcurre en un modesto hostel de Carmen de Patagones regenteado por Sonia y su tío Iván, y con un médico joven, Pablo, como único huésped permanente, que no tiene idea de hasta cuándo permanecerá allí.



Sin embargo, la rutina se trastoca y los conflictos afloran con la llegada de Alejandro, el padre de Sonia, y su nueva mujer, Elena. Cinco personajes a la deriva que a su modo se preguntan si podrán cambiar.



Ganador del primer premio del concurso Germán Rozenmacher en el marco del VI Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, Lumerman egresó de la carrera de Dramaturgia de la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD), estudió actuación con Claudio Tolcachir y Luciano Suardi, y para esta obra, apta para mayores de 13 años, convocó a Manuela Amosa, José Escobar (nominado como mejor actor de reparto para los premios Trinidad Guevara 2015 justamente por este trabajo), Diego Faturos, Jorge Fernández Román y Candela Souto Rey.



Como es habitual, la velada no concluirá con la caída el telón. Tras los saludos habituales, el elenco se prestará a una imperdible charla abierta con el público que será moderada por Aliana Álvarez Pacheco. Una instancia con el sello de la Escuela de Espectadores que permitirá escuchar, preguntar y ahondar en las múltiples facetas del quehacer teatral.



Las localidades se retiran en el teatro, desde el miércoles 8 de agosto hasta el sábado 11, de 12:00 a 18:00. El domingo 12, a partir de las 18:30. Más información en cultura.sanisidro.gob.ar.