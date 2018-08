08/08/2018 - 18:38 | Zonales / Vicente López Alejandro Vanoli y Pedro Biscay hablaron sobre el banco central en Vicente López Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, y el ex director, Pedro Biscay brindaron una charla en el Centro de Artes Batalla Cultural en Olivos. El eje del debate fue el rol del Banco Central, sus funciones y la importancia de llevar adelante una estabilidad monetaria y cambiaria.



"Tenemos que pensar en un proyecto de soberanía monetaria, y eso con el FMI es imposible" aseguró Biscay. Además remarcó la fuga de capitales, la devaluación, el ajuste salarial y la desregulación y apertura financiera como las claves de un modelo económico neoliberal.



Por su parte, Vanoli se refirió a la crisis cambiaria de la Argentina: "Ningún país de la región tiene la crisis cambiaria que tenemos acá. Es una crisis externa y autogenerada por las decisiones políticas de este gobierno. Nos quieren llevar a un país pre-peronista y amedrentar a la clase trabajadora. Tenemos que generar una unidad real y concreta que empiece a mostrar un camino distinto. Ellos quieren un Banco Central al servicio de la especulación financiera para seguir generando la bicicleta y la fuga. Hay que volver al legado de la política nacional y popular. Las salidas técnicas están, el problema es político."



El panel estuvo acompañado por Lucas Salguero, militante de La Néstor Kirchner Vicente López, quien moderó el debate entre los ex funcionarios y los vecinos y dirigentes políticos que participaron de la charla.