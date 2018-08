El gobierno convocará a una mesa de negociación salarial a los docentes de las universidades nacionales

El Gobierno nacional convocará la semana que viene a los gremios que representan a los docentes de las universidades públicas de todo el país para intentar resolver el conflicto salarial del sector.

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, confirmó que realizará la convocatoria al rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri, después de que este le planteara la necesidad de una "propuesta salarial razonable" para docentes y no docentes.



Fuentes del ministerio de Educación consultadas por NA precisaron aún no está definida la fecha precisa para el encuentro con los seis sindicatos que se desarrollará en la sede de la cartera en la calle Pizzurno 935, en el centro porteño.



Finocchiaro también anticipó que llamará a una nueva reunión salarial cuando el lunes recibió el reclamo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en la sede de la cartera educativa.



Ese día los representantes de CONADU se manifestaron en el Palacio Pizzurno para reclamar mejoras salarial para los 150.000 docentes universitarios del país, en medio de lo que denominan una "crisis presupuestaria" en las universidades públicas.



La confirmación de la próxima mesa de negociación salarial llegó después de que las universidades estuvieran paralizadas el lunes por una huelga de 24 horas convocada por los seis gremios más representativos: Conadu, Conadu Histórica, Fedun, UDA, Fadgut y Ctera.



Además del paro del lunes, algunos gremios decidieron extender medidas de fuerza durante toda la semana y el viernes por la tarde habrá un encuentro de los sindicatos para analizar la continuidad del plan de lucha.



En mayo pasado, el Gobierno ofreció un aumento del 15% en cuatro tramos, pero los gremios ya anticiparon que no aceptarán una oferta de aumento salarial inferior al 30% dado que esa es la inflación reconocida por el propio Gobierno.



El presidente Mauricio Macri admitió el 31 de julio que la inflación cerrará este año "alrededor del 30%".



En su comunicado de Política Monetaria, el Banco Central dijo que la inflación de junio se "aceleró más de lo previsto", alcanzando un ritmo del 29,5% interanual, por le impacto de la devaluación del peso.