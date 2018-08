08/08/2018 - 10:59 | Información General / La ANMAT prohibió unas cápsulas para paliar los síntomas de la artritis Herramientas: Compartir: La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles el uso, distribución y comercialización en todo el país de un fármaco para paliar los síntomas de la artritis que no tiene las autorizaciones correspondientes. Se trata del producto rotulado como "Artrofin, no espere más, póngale fin al dolor, cápsulas x 16", un fármaco elaborado para paliar los síntomas de la artritis, que según los estudios químicos, tiene entre sus componentes diclofenac que no está detallado en la etiqueta.



"El diclofenac no se encuentra detallado en el rótulo del producto, por lo que se considera que es peligroso para la salud", informó la Anmat.



El 30 de marzo de 2017, "Artrofin" sufrió una disposición similar por el mismo motivo.