AXEL es nombrado primer embajador de National Geographic

El reconocido cantautor argentino fue el primer latinoamericano en alcanzar la distinción de Embajador de National Geographic gracias a su firme compromiso ambiental y social.



Buenos Aires, martes 7 de agosto 2018. National Geographic y AXEL se unen por una misma misión: un mundo más sustentable. Por su compromiso con el cuidado y respeto del medio ambiente, el cantautor argentiono Axel, es el primer latino nombrado “Embajador de National Geographic”, título que comparte con personalidades destacadas a nivel mundia como Leonardo Di Caprio y Jane Goodall.



Ademas de estar posicionado como uno de los artistas iberoamericanos más reconocidos de la región, Axel lleva un estilo de vida sustentable para el medio ambiente. Tiene un hogar abastecido de energía solar, rescata animales y cultiva sus propios alimentos para su dieta vegana. El nuevo embajador de Natational Geographic, se mantiene fuertememte comprometido con causas sociales y ambientales en busca de un mundo mejor para las próximas generaciones.



El reconocimiento fue otorgado en Buenos Aires por Diego Reck, vicepresidente ejecutivo de National Geographic Parnters en América Latina, quien comentó: “Axel es un verdadero ejemplo a seguir y representa todos los valores de National Geographic. Es un honor para nosotros sumar su energía positiva para continuar contando historias que generen impacto. Vamos a trabajar juntos en diferentes proyectos y campañas de concientización para continuar inspirando a las nuevas generaciones a ser el motor de cambio positivo para el futuro, a incorporar hábitos amigables con el medio ambiente y a tomar conciencia sobre el impacto de nuestras decisiones en nuestro planeta”.



“Es un orgullo poder formar parte y colaborar en causas tan importantes junto a National Geographic, un referente internacional sobre la difusión de la preservación del medio ambiente.



He recibido varios premios y reconocimientos importantes en mi carrera, pero este me toca profundamente en lo personal por ser un tema que tengo presente en cada momento e instancia de mi vida.



El cuidado de nuestro planeta tierra es algo que me apasiona, y ante esta gran oportunidad y responsabilidad que asumo, me comprometo a seguir formándome sobre el tema, pero además, continuar motivando e inspirando a otros en que sí es posible dejar un mejor hogar a la próxima generación.”



Planeta o Plástico es la primera campaña en la que Axel se comprometerá como Embajador de National Geographic. El artista y su equipo han incorporado diferentes soluciones para reducir los desechos y ayudar a crear conciencia sobre la crisis global de residuos plásticos.