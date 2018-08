Massismo sobre recortes en asignaciones familiares: “Además de perverso, el Decreto es de una insensibilidad y un desconocimiento absoluto”

sí lo expresaron los diputados nacionales Alejandro Snopek y Jorge Taboada en el Congreso de la Nación donde se debaten entre otros temas la derogación del Decreto 702/18, el cual elimina los diferenciales de asignaciones familiares en la Patagonia y el Norte.

A En ese marco, los diputados del espacio que lidera Sergio Massa expresaron su rechazo a la medida, a la que consideraron perversa. “El Art. 75 de nuestra Constitución Nacional establece que se deben elaborar políticas diferenciales para lograr un grado de desarrollo equitativo y equilibrado en las distintas regiones del país, pero este Decreto va en el sentido contrario”, indicaron.



La medida tomada por el Gobierno nacional a través del Decreto 702/2018 impacta de forma directa en los trabajadores de la Patagonia que tienen hijos y que cobran sus asignaciones por ANSES. En algunos casos, el recorte supera el 70% de lo que perciben actualmente en concepto de salario familiar. Al respecto, el diputado massista que representa a la Provincia del Chubut, Jorge Taboada, sostuvo: “Si se leen los considerandos de este decreto queda claro que a la región de la Patagonia le devuelven muy poco o nada. En la región patagónica no tenemos peso electoral, pero tenemos muchos recursos que sacan y no devuelven nada”.



Y añadió: “El Decreto es perverso, tan perverso como lo que dice el Ministro Triaca, quien manifiesta alegremente que había una distorsión respecto a las asignaciones familiares, y que para él es lo mismo un chico de La Matanza que un chico del sur de nuestro país. Eso es muy perverso, porque el ministro sabe que con la misma cantidad de dinero, no se compran las mismas cosas en la capital federal que en el sur. Por eso le quiero recordar a los funcionarios que vivir en la Patagonia no es un privilegio, los que vivimos allá hacemos patria y hacemos soberanía”.



“No es lo mismo vivir en la capital federal que vivir en la región patagónica, y por eso existen estos diferenciales desde hace tantos años. Y seguramente ahora van a ir por otros beneficios, como jubilaciones y pensiones adicionales, porque ya no saben de dónde ajustar. Pero además de perverso, es de un desconocimiento absoluto de como impactan estas medidas en la zona patagónica. Por eso repudiamos este Decreto y presentamos este proyecto para derogarlo”, concluyó Taboada.



Por su parte, el diputado nacional Alejandro Snopek manifestó: “Este Decreto no solo perjudica a las patagonia, sino también a la puna, es decir a la región de Salta, de Catamarca, que también tienen estos diferenciales y que con este Decreto se pretenden dejar de lado. Por eso pedimos que trate con diferencia los Proyectos que hemos presentado, para tratar la derogación del Decreto y que se establezcan por Ley un diferencial del 300% que es lo que establecía anteriormente la legislación”.



Por último, precisó: “Vemos que quieren reducir el déficit con el ajuste a los más vulnerables, que son los niños de la Patagona y de nuestra Puna. El Art. 75 de nuestra Constitución Nacional establece que se deben elaborar políticas diferenciales para lograr un grado de desarrollo.