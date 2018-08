Evacuan el colegio Marcos Sastre de Tigre por una pérdida de gas

Más de 500 estudiantes del tradicional colegio del centro de Tigre fueron evacuados ésta mañana tras la queja de un grupo de profesores y alumnos que sintieron un fuerte olor a gas en el auditorio del establecimiento.



El hecho se produjo alrededor de las 11 de la mañana de hoy cuando alumnos de sexto año que se encontraban realizando una actividad en el auditorio del establecimiento empezaron a sentir un fuerte olor a gas, por lo que los docentes a cargo dieron aviso a la dirección de la escuela que dispuso la evacuación inmediata del edificio y dio aviso a los servicios de emergencia del distrito.



En minutos, más de 500 alumnos que se encontraban en el establecimiento fueron evacuados y se suspendieron las clases en los tres turnos.



Según se supo en horas de la tarde, tras la revisión de la instalación de gas por parte de autoridades y especialistas se determinó que el fuerte olor no se debió a una pérdida propiamente dicha, sino a la mala combustión de un calefactor que tenía el tiraje dañado.



Por el hecho, el cuerpo de delegados del establecimiento emitió el siguiente comunicado:

Siendo las 11hs se procede a la evacuación de los estudiantes y personal docente y no docente de la institución ante una pérdida de gas que aparentemente proviene del auditorio.



En ese lugar los alumnos de sexto año se encontraban realizando una actividad, y tanto ellos como los docentes y auxiliares comenzaron a sentir un fuerte olor a gas por lo que se dio aviso a la dirección y se procedió a la evacuación, donde más de 500 estudiantes y docentes se encuentran en la calle en este momento.



A días del crimen social ocurrido en Moreno donde una explosión producto de una pérdida de gas se cobró la vida de Sandra y Rubén; hacemos responsable al gobierno por el estado de las escuelas. Siendo que casi mil escuelas no están en condiciones de impartir clases, y no garantizan ni siquiera las inspecciones para constatar que los estudiantes y personal no corran riesgos producto de décadas de desinversión. Queda a las claras que somos los docentes y la comunidad educativa quienes sostenemos la escuela pública y en este caso nos autoevacuamos ante la ausencia de control por parte del Estado, evitando otro nuevo crimen social.



Ante esta situación exigimos que el Gobierno garantice las condiciones para enseñar y aprender, y que se aumente YA el presupuesto educativo para que Nunca Más haya muertes en las escuelas.



María de los Ángeles García y Nadia Caserta

Delegadas EM 9