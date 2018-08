Nuevos simuladores quirúrgicos en el Hospital Houssay de Vicente López

A partir de un gran avance en materia tecnológica, se llevó a cabo la primera cirugía de duodeno pancreatectomía cefálica con reconstrucción laparoscópica en el Hospital Houssay de Vicente López, realizada por el equipo de cirugía de dicha institución, encabezado por el Dr. José Herrera, quien también es Coordinador de la Comisión del Programa de Simulación Quirúrgica en la Asociación Argentina de Cirugía.

En forma previa al procedimiento, el equipo tuvo la posibilidad capacitarse y ejercitar con simuladores quirúrgicos, creados por el mismo cirujano Herrera. “Es un proyecto que comenzó a materializarse en 2017 en Vicente López, a través de la Asociación Argentina de Cirugía. Surge como una necesidad de modificar y perfeccionar la educación de los residentes a través de un programa de simulación quirúrgica que sea homologable a todo el país”, señaló.



Mireya Peña fue la paciente que se acercó para realizar una consulta por una lesión de la cabeza pancreática. “Llegó Mireya con esta patología, hablamos con ella, lo consultamos y estuvo de acuerdo con que sea nuestra primera paciente, luego de haber tenido muy buenos resultados con el simulador. Los resultados en Mireya fueron similares a los obtenidos en el simulador, lo cual habla de la capacidad de transferir las habilidades y las destrezas del simulador”, explicó el Jefe del Servicio de Cirugía Percutánea del Hospital Houssay.



Por su parte, tras 15 días de recuperación, Mireya subrayó que “siempre me atendí acá y traigo a mis hijas acá, y me siento con una total confianza en los profesionales que trabajan acá. La calidad humana que hay es increíble, y la tecnología también es para valorar”. A esto agregó: “Soy docente de escuela pública y defiendo lo público, por sobre todo, y creo que los mejores médicos los tenemos acá”.



Agustín Mendoza, residente y miembro del equipo de cirugía del Hospital Houssay destacó la figura del cirujano Herrera y la labor que allí realiza, además de la posibilidad que ofrece el hospital de acceder a los simuladores desde el primer año de residencia.



A su vez, en este sentido, José Herrera añadió que “lo más importante es el recurso humano que tiene el hospital, no sólo en Cirugía sino también en otras áreas, que busca la superación y la innovación. Nosotros estamos trabajando permanentemente con la Asociación Argentina de Cirugía, que nos da un respaldo muy importante a la hora de seguir por este camino”.