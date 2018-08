El Poli 8 de San Fernando fue escenario de un encuentro competitivo de Natación

La Escuela Municipal de Natación, que funciona en todos los Polideportivos, realizó en el N° 8 un encuentro competitivo de la disciplina, para las categorías Juveniles, Premasters y Masters.



El Polideportivo N° 8, sito en French 1500, fue sede de un encuentro del Torneo Interpolideportivos de Natación de las categorías Juveniles, Premasters y Masters.



Al respecto, la Subsecretaria de Deportes del Municipio, Ana Aused, manifestó: "Este es otro de los encuentros competitivos programados durante el año para Natación; un torneo de Juveniles, Premasters y Masters de todos los Polideportivos. En este N° 8 que cumplió un año de vida, se realizan ocho pruebas, con siete nadadores por andarivel, participando entre 50 y 80 personas.. No todos los ‘Polis' tienen las mismas actividades, y en los torneos de Natación toda la gente pasa por distintos Polideportivos para participar de los torneos”.



Pablo Rubio, Director de Torneos, agregó: “Hoy es el tercer encuentro de Natación de los chicos más grandes. Tenemos un torneo anual que desarrollamos en todos los Polideportivos, y este es el tercer encuentro interpolis, que suma puntos. La gente nos sigue acompañando en esto tan lindo que es el deporte. Vamos rotando las sedes; tenemos torneos desde los más chiquitos, Infantiles, Cadetes, y acá Juveniles, Masters y Adultos. Esta es una de las piletas más cómodas para los torneos por el espacio en los laterales, que aprovechamos como todos los días en los demás Polideportivos también”.



En cuanto a los familiares que participaron, Rocío, vecina de Rincón, dijo: “Vine a ver a mi hija Brisa que vive en San Fernando y está compitiendo. Me encanta que ella tenga la posibilidad acá de venir a un Polideportivo, competir y hacer lo que le gusta. Se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad que vale la pena”.



Dana, de San Fernando, agregó: “Vine a ver competir a mi tía. La verdad que está muy bueno, estoy pensando en venir a hacer Natación, por eso vine a ver como es la onda. Vino toda la familia a alentar”.



Los nadadores también opinaron. Fabián dijo: “Esto me parece muy bien, porque los chicos salen un poco de la calle. Sirve para la vida y para que uno pueda estar bien. Está bueno, tienen que intentar”.



Sofía, de Victoria, agregó: “Me parece una experiencia muy buena; puedo ir caminando al Polideportivo 6 que está cerca de mi casa. Es muy importante para mi, porque nadé toda mi vida y la posibilidad de competir es muy buena. Por supuesto que lo recomiendo”.



“Está buenísimo que los vecinos participen de todas las actividades de los ‘Polis'. Los interesados en practicar algún deporte como Natación u otra propuesta pueden acercarse a cualquiera de ellos para pedir más información", finalizó Aused.