La empresa Ocean Infinity ganó la licitación para buscar al ARA San Juan y cobrara sólo si lo encuentra

La empresa estadounidense Ocean Infinity finalmente ganó la licitación que había abierto el Gobierno para retomar la búsqueda del submarino ARA San Juan y por la cual la compañía sólo cobrará si encuentra la nave desaparecida desde el 15 de noviembre pasado.



La firma de origen norteamericano se impuso sobre la otra aspirante que quedaba en pie, la también estadounidense pero con base en Venzuela, SEA Sistemas Electrónicos Acuáticos, quedó estipulado en el Portal de Compras Públicas del país.



Ocean Infinity solicitó 7,5 millones de dólares por encontrar la nave, que sólo embolsará en caso de dar con el submarino desaparecido con 44 tripulantes, mientras que SEA había pedido 7 millones de dólares.



El proceso de licitación demoró más de dos meses ya que la primera compulsa quedó cancelada tras las objeciones a la empresa española Igeotest, que había sido escogida, por supuestas irregularidades.



Esta nueva licitación, a diferencia de la anterior, establece que a la empresa no se le dará un área delimitada de búsqueda, lo cual era un reclamo de los familiares de los tripulantes.



Ocean Infinity venía siendo mencionada como la favorita para quedarse con el trabajo de buscar al ARA San Juan y cuenta como antecedente haber participado de los rastrillajes para encontrar al avión desaparecido de Malaysia Airlines.



Por su parte, SEA había planteado a los familiares que podían encontrar al submarino en un lapso no superior a los cien días.



A partir de este lunes correrá un plazo de tres días hábiles para que se puedan presentar impugnaciones a la selección de Ocean Infinity y, si no hay reclamos en ese sentido, este jueves el dictamen se elevará a la Jefatura de Gabinete, que no tiene plazos para firmar el contrato con la empresa norteamericana.



"Jefatura podría firmar este viernes si quisiera, pero también tiene la posibilidad de hacer ver el dictamen por distintos órganos judiciales y estirar el plazo de firma", sostuvo a NA Luis Tagliapietra, referente de los familiares de los tripulantes desparecidos.



Tagliapietra, quien integra el grupo de familiares que desde hace semanas está acampando en la Plaza de Mayo en reclamo de que se retome la búsqueda del submarino, reiteró que la protesta se levantará sólo cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, firme el contrato con la empresa seleccionada.