Docentes bonaerenses reclamaron nueva reunión paritaria

Los gremios que integran el Frente de Unidad de Docentes Bonaerenses entregaron hoy una nota en el Ministerio de Trabajo provincial para solicitar que los convoque a una reunión paritaria para destrabar el conflicto salarial, como dispone la conciliación obligatoria dictada por esa cartera y que aún está vigente.

La nota dirigida al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, reclamó también “respuestas inmediatas a todos los problemas existentes (graves riesgos por infraestructura, condiciones de trabajo, salud, salarios y falta de cargos) en el ámbito educativo bonaerense”.



Los sindicatos docentes vienen de realizar el viernes último un paro de 24 horas en repudio a la muerte de dos empleados de una escuela del distrito de Moreno, producida por una explosión a raíz de un escape de gas.



En tanto, el gremio mayoritario, Suteba, la semana pasada también había realizado un paro de 48 horas, lunes y martes, convocado a nivel nacional por CTERA, con lo cual se salteó la conciliación obligatoria que habían cumplido los demás gremios de docentes bonaerenses, lo cual generó que el gobierno de María Eugenia Vidal anunciara una multa millonaria contra la organización que lidera Roberto Baradel.



“Los representantes del FUDB se hicieron presentes en el Ministerio de Trabajo para presentarle al ministro Villegas una nota exigiendo una urgente convocatoria a paritarias en el marco de la conciliación obligatoria vigente, con el objetivo de solucionar el conflicto que tiene como principal responsable al gobierno provincial y sus continuas muestras de desidia y de irresponsabilidad”, informó la organización en un comunicado.



Los dirigentes del FUDB recordaron también que “en cada una de las reuniones paritarias fueron denunciadas las gravísimas condiciones de infraestructura en que se encuentran las escuelas, como así también el resto de las situaciones de abandono que vive la educación pública producto del ajuste que aplica el gobierno provincial”.



Por su parte, Baradel sostuvo: “Esta nota que presentamos es para que el ministro de Trabajo Villegas cumpla con lo que no hace desde que asumió, enviar inspectores de Seguridad e Higiene a todos los establecimientos escolares para proteger la integridad de trabajadores y chicos”.



A su vez, se quejó de la falta de convocatoria en estos días y sostuvo que el gobierno bonaerense “está incumpliendo con la conciliación obligatoria”.



“Ya es el sexto día y no hay convocatoria alguna, parece que estuvo dictada sólo para que no hagamos paro y vulnerarnos el derecho a huelga, no hay voluntad de diálogo”, finalizó.