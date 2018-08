Tras la quiebra de Snow Travel, padres y alumnos fueron al ministerio de turismo a buscar una respuesta a su situación

Padres y alumnos de escuelas de diferentes puntos del Gran Buenos Aires, damnificados por la quiebra de la empresa de turismo estudiantil Snow Travel, se concentraron esta mañana frente al Ministerio de Turismo para intentar resolver la situación y que los chicos puedan tener su viaje de egresados a Bariloche.

Desde la mañana del lunes, gran cantidad de personas se agolparon frente a la sede del ministerio, ubicada en Suipacha 1111, de esta capital, buscando una respuesta a la grave situación en la que se encuentran luego de que la empresa anunció que no podrá cumplir con los viajes de egresados previstos para después del 20 de agosto ya que ingresó en cesación de pagos.



Se estima que serían más de 9 mil las personas que habían contratado a la empresa para viajar a la turística ciudad rionegrina, mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires.



El último viernes, el Ministerio de Turismo aclaró que los jóvenes no se quedaran sin viajar a Bariloche, por lo que los alumnos damnificados y sus padres concurrieron a buscar una solución.



A pesar de la espera, funcionarios de la cartera de turismo recibían uno a uno a los colegios damnificados para informarles cuál era la situación y los pasos a seguir.



En ese sentido, trascendió que la empresa Snow Travel presentó, ante la Dirección Nacional de Agencias de Viaje del Ministerio de Turismo de la Nación, una nota en la que solicita la ejecución del Fondo Fiduciario de la cuota cero, que es la que garantiza que el viaje se concrete.



El viernes, la cartera de turismo explicó que, se convocó a la empresa a presentar toda la documentación y se remitió la situación a la FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo), ya que el fondo fiduciario ha sido constituido por las agencias de viaje estudiantil para asegurar la realización de los viajes de egresados frente a eventuales incumplimientos por parte de las agencias".



"Los chicos van a viajar porque tenemos un sistema que es para que los chicos puedan viajar", fue la promesa de Adrián Manzotti, de la FAEVYT.



En marzo pasado, el Ministerio de Turismo le había iniciado un sumario a Snow Travel ante una serie de irregularidades detectadas, pero desde entonces la empresa continuó con la venta de paquetes a pesar de la inminente bancarrota.



Entre otras faltas, la firma, cuyo representante técnico es Matías Gómez de Saravia, no realizó el pago de la ‘cuota cero' de cada uno de los viajes vendidos, una suerte de seguro que se crea mediante fideicomiso en el Banco Nación por el que el Ministerio de Turismo se hace cargo del transporte de los contingentes en una suerte de "viaje de estudios" ante la quiebra o desaparición de una empresa turística.