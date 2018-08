Suspenden las clases en moreno y en otros distritos por presuntos problemas de infraestructura

Escuelas de Moreno y de otros distritos bonaerenses suspendieron sus clases por supuestos problemas de infraestructura, mientras la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dispuso una serie de medidas en busca de garantizar seguridad.

En este sentido, 40 profesionales matriculados, junto a inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, tendrán a su cargo un operativo de exhaustivo relevamiento de las 275 escuelas que funcionan en Moreno, donde los docentes no están desarrollando su tarea tras la muerte de dos personas en un colegio debido a una pérdida de gas.



Para facilitar la logística de esta inspección, se trabajará en seis zonas en las que se dividió el partido, cada una de las cuales estará a cargo de un coordinador, que organizará el trabajo de todo el cuerpo de profesionales dispuesto en el distrito.



A fin de cubrir la totalidad del territorio, se contará con profesionales de la ciudad como así también de localidades vecinas, se informó a la prensa.



Estaba previsto que este lunes, los alumnos de la Primaria N° 49 de Moreno tengan a su disposición el servicio de comedor en las instalaciones del templo evangélico ubicado frente a la escuela.



La Dirección de Psicología y de Educación Primaria de la cartera educativa bonaerense iba a desplegar personal especializado en el distrito para la tarea de contención de los estudiantes, sus familias y los docentes que necesiten de su asistencia.



Pero más allá de esta situación, en el distrito de Moreno, en el mismo sentido, en varios establecimientos de la provincia se decidió “no dictar” clases debido a problemas con el servicio de gas.



En el partido de General Pueyrredón, por ejemplo, al menos cinco escuelas resolvieron cerrar sus puertas por tiempo indeterminado debido a que las autoridades sintieron olor a gas, se informó.



En La Plata, también hubo al menos dos establecimientos que decidieron su evacuación debido a que se sintió olor a gas.



En José C. Paz alrededor de una docena de establecimientos no dictaban clases, en el partido de La Matanza llegaban a diez y en San Isidro eran unos seis, de acuerdo con lo informado por el gremio UDOCBA.



En tanto, en la ciudad de General Rodríguez se desarrollaba un operativo de control a cargo de cuadrillas compuestas por gasistas y electricistas matriculados.



Finalmente, la situación de alarma también se trasladó a diversos establecimientos del partido de Merlo y Ezeiza, donde supuestos problemas de infraestructura hicieron que las autoridades no dictaran clases en cinco escuelas.