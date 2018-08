Reunión por la Unidad del Peronismo y del Campo Popular en San Isidro

El pasado viernes más de un centenar de militantes de diversas agrupaciones que forman parte del Partido Justicialista de San Isidro, como así también y movimientos sociales (Espacio San Isidro, Juventud Peronista Kirchnerista, CGT Zona Norte, Causa Peronista, La Néstor Kirchner, Agrupación Gobernador Mercante, Movimiento Evita, Agrupación Barrial Unimos, Compromiso K) en el marco del lanzamiento del espacio, Peronismo en Marcha, llevaron a cabo una importante reunión por la Unidad del Peronismo y del campo popular en las instalaciones de la Casa Peronista del Consejo partidario distrital en la localidad de Boulogne (Figueroa Alcorta 94) encabezada por la Secretaria de Desarrollo Social de Merlo, Karina Menéndez, el concejal y presidente del PJ Sanisidrense, Fabián Brest, el Presidente del Bloque de Concejales, Juan Ottavis y el Secretario General de la CGT Regional Zona Norte, Juan Manuel Rozich.



Durante dicha reunión el referente, Joel Lascano, presentó un documento que suscribieron los espacios participantes en el que se plantea "Volver a levantar las banderas sencillas de La Marcha Peronista, es volver a abrazar los principios de unidad de nuestro movimiento resumidos en: TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS", la unidad como acción colectiva básica de nuestro movimiento, como construcción constante, como práctica militante y como proyecto político. Entendemos que la unidad del pueblo trabajador es el camino a transitar, es la búsqueda que en nuestros corazones produce una llama que nunca se apaga". El Secretario General de la CGT Zona Norte, Juan Rozich, al respecto sostuvo "estamos muy agradecidos con los compañeros del PJ San Isidro y orgullosos de participar de esta reunión que procura la Unidad del Peronismo y de los trabajadores. Estamos convencidos que está es la manera de comenzar a organizamos juntos para la lucha contra Macri y este gobierno de ajuste que destruye el salario y empobrece y despide con sus políticas a cientos de miles de trabajadores".



Por su parte el concejal Ottavis expresó "es muy importante volver a encontrarnos en San Isidro con tantos compañeras y compañeros dispuestos a asumir el compromiso de trabajar por la Unidad del Peronismo y de quienes entendamos que este modelo Neoliberal terminará por excluir a millones de argentinos y de vecinos de nuestra comunidad que día a día sufren la inflación, los tarifazos, los despidos, la insensibilidad social, la indiferencia y la ausencia de un gobierno de ricos y para ricos".



El presidente del PJ local Fabián Brest afirmó "debemos ser capaces de deponer los proyectos y ambiciones personales. No es tiempo de discutir candidaturas cuando se multiplican en cada barrio y localidad cientos de chicos y papás que concurren a merenderos y comedores comunitarios, cuando comercios e pymes cierran sus persianas dejando a cientos de familia sin trabajo, cuando los trabajadores y nuestros jubilados no pueden llegar a fin de mes. Por eso es indispensable volver al peronismo. Hace 73 años nacimos como fuerza política para dignificar a los sectores que fueron excluidos históricamente. Necesitamos unidad de concepción y unidad de acción sin sectarismo y mezquindades para luchar juntos contra el Ajuste Brutal de Macri, Vidal y Posse y volver a ser una alternativa de gobierno en el 2019".



El cierre de la reunión estuvo a cargo de Karina Menéndez que explicó "el Peronismo en Marcha es un espacio de pensamiento, reflexión Y captación para la acción que venimos proponiéndoles a las compañeras y los compañeros en distintos distritos con el objetivo de contribuir a la construcción de la unidad del peronismo y del campo popular. No se trata de un armado para la disputa de poder, sino, de un ámbito que convoca a militantes, dirigentes y referentes sociales y barriales a trabajar en la reconstrucción del diálogo indispensable para entender la necesidad y la prioridad que tienen nuestro país, la Provincia y nuestros vecinos, de que tengamos la capacidad de unirnos, de escucharnos, para no volver a repetir los errores del pasado que llevaron a enfrentarnos permitiendo a este Gobierno de Derecha Salvaje gobernar los destinos de la Argentina. La unidad nos necesita a toda y todos dejando atrás las diferencias, las peleas y disputas de poder. Tenemos que estar dispuestos a poder volver a encontrarnos con aquellos compañeros equivocados o no decidieron transitar un camino distinto. El Peronismo y nuestra sociedad necesitan de esta unidad incluyendo a todos".