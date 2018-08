Tigre homenajeó a las Abuelas de Plaza de Mayo con un multitudinario concierto

Más de 70 mil personas disfrutaron en Tigre del festival "40 años con Abuelas", realizado en el playón de la estación de trenes, donde se presentaron Nonpalidece, Ulises Bueno, Bersuit Vergarabat, Kapanga, artistas invitados y bandas locales. El intendente Julio Zamora acompañó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en los actos centrales y le entregó una placa en reconocimiento. ver video

El concierto comenzó con los shows de las bandas locales La Lija, Namuncura Los Primitos de Morales y Runa Folklore Urbano. Continuaron los grupos musicales Mundo Arlequín, Pléyades, Cuatro Varas, Malena D'Alessio, Andando Descalzo, Bruno Arias y La Delio Valdéz.



Luego subieron al escenario los artistas Marta Gómez y Luis Pecetti para interpretar un poema sobre el encuentro de la presidenta de Abuelas con su nieto Ignacio Montoya, del cual se cumplieron cuatro años. Carlotto agradeció el homenaje y se mostró emocionada.



Posteriormente, las reconocidas bandas de rock Bersuit Vergarabat y Kapanga deleitaron a los presentes con sus clásicas melodías. “Es un placer que nos hayan convocado para este festival y poder compartir un momento con las Abuelas. Hace mucho tiempo que no tengo a la mía, y cada vez que recibo un abrazo de ellas me llena de alegría. Además, nunca habíamos tocado masivamente en Tigre, es un lugar que conozco desde chiquito y estar acá me trae recuerdos hermosos”, señaló el vocalista de Kapanga, Martín Fabio.



Más tarde, se presentó el cantante Ulises Bueno, quien agradeció el poder participar en el festival. “Este es uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional, por todo lo que significan las Abuelas para los argentinos. No cualquiera puede formar parte de este tipo de festivales, estoy muy contento. Agradezco a los músicos amigos que me invitaron y también al público que me acompañó”, expresó el cordobés.



El cierre del evento lo protagonizaron las bandas Los Espíritus y Nonpalidece, que hicieron vibrar a todo el público con sus canciones. Para finalizar, el grupo de reggae invitó al escenario también al músico Juanse, ex líder de Ratones Paranoicos.



Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 1977 cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última dictadura argentina. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la dictadura, funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en “espera” de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como “botín de guerra” por las fuerzas de represión.



En 1987, el Congreso de la Nación creó por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que desde entonces se encarga de resolver la filiación de las niñas y niños apropiados durante la última dictadura. El BNDG ha ido sumando las técnicas más avanzadas de identificación genética y forense y en 2009 se sancionó una nueva ley que jerarquizó a la institución. Este año volvieron a ser nominadas para recibir el Premio Nobel de la Paz, que se definirá el próximo mes de octubre. El trabajo incansable de las Abuelas durante 40 años ha permitido la recuperación de la identidad de 128 nietos, el último de ellos anunciado la semana pasada



"Fue una iniciativa del conjunto Nonpalidece, vecinos de Tigre, que nos propusieron hacer este evento en conmemoración del final de las actividades de los 40 años de Abuelas. Aceptamos porque es un honor recibir a una institución tan prestigiosa, con una importante lucha por los derechos humanos y la recuperación de sus nietos. Las Abuelas son como nuestras heroínas contemporáneas, son un ejemplo para todos los argentinos. Es un día especial también porque se cumplen 4 años de la restitución del nieto de Estela, Guido", expresó Zamora.



Al respecto, Estela de Carlotto señaló: “El festival de esta tarde es el cierre de un montón de actividades que hemos realizado durante este año, donde cumplimos 40 años de lucha. Quiero agradecerle a todos los músicos presentes y a la ayuda del Municipio de Tigre para llevar adelante esta iniciativa. Desde nuestro lugar vamos a seguir luchando hasta donde nos alcance la vida”.