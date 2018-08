Horóscopo correspondiente al lunes 6 de agosto de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Un cambio repentino de situación en su lugar de trabajo, las cosas vuelven a acomodarse a su favor. Lastimosa respuesta recibe de alguien de su entorno afectivo, trate de ser considerado y dejar pasar. Sugerencia: el amor también es ceder.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Concuerda con alguien que le hace una propuesta interesante para acrecentar sus ingresos. No sea tan detallista y aprenda a convivir con los errores y con las cosas que salen bien casi de la misma manera. Sugerencia: una de cal y una de arena, gran realidad.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Etapa de reconstrucción y revisión de errores cometidos, hace un balance de su vida profesional. sensibilidad que llega de la mano de alguien pequeño pero con sabiduría grande. Sugerencia: para entrar al Reino debemos volver a ser niños...



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Una real aventura en este día para tratar de llegar a tiempo para cumplir con los compromisos que tomó. Trate de organizarse mejor para no dejar de cumplir con su palabra. Sugerencia: sintonizar nuestra energía con la energía positiva de las cosas.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se concreta un sueño muy preciado para usted. Recibe a alguien que trae consigo una sorpresa agradable que en algún momento le había prometido. Su corazón late al ver a esa persona que le gusta aunque no lo quiera asumir. Sugerencia: la expectativa con respecto a las cosas que aspiramos siempre deben estar.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Un nuevo proyecto en su lugar de trabajo lo incluye a usted. Debería estar atento a los llamados que recibe porque entre ellos estará uno que espera con mucha ansiedad. Sugerencia: indiscutiblemente el corazón siempre está primero, no olvidemos que por él vivimos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- La expectativa que tiene con respecto a arreglo económico puede estar cercana a lo que en realidad se va a concretar. Una entrevista de trabajo sale bien. Buen día para firmas. Sugerencia: ser amplio en los conceptos nos alivia las tensiones.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Estará a la expectativa de que le confirmen algo importante. Las cosas que tiene pendientes para resolver en el plano económico a partir de hoy podrá hacerlo. Sugerencia: todo llega, todo apunta siempre hacia la solución de alguna manera.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Inmediata respuesta tendrá en el plano laboral, las cosas que solicita le serán concedidas a medias. Una sensación de cansancio emocional frente a su relación de pareja. Sugerencia: el cansancio con el amor no son demasiado compatibles.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Espera de una respuesta que será ampliamente favorecedora para usted. A partir de algo que siente toma una decisión en el plano sentimental. Situación que lo desborda, cuídese. Sugerencia: a veces actuamos por impulso pero no es lo más aconsejable.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Una especial atención le dispensarán en una reunión social en la que se sentirá muy bien. Una persona de su entorno laboral lo convocará y tratará de convencerlo de realizar un cambio. Sugerencia: todo es cuestión de sentarse a pensar y decidir.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Una situación desagradable en su trabajo. Se soluciona rápido si no participa. A veces queremos decir pero no es el momento indicado. Noticia en el plano familiar que lo distiende. Sugerencia: todo se compensa, las cosas se suceden como si fueran planeadas por eso hay que saber esperar.