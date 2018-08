Tigre cayó sin atenuantes ante Central Córdoba de Santiago del Estero y se despidió de la Copa Argentina

Central Córdoba de Santiago del Estero dejó atrás a otro equipo de Primera División en la Copa Argentina, al imponerse esta noche con justicia por 2 a 0 sobre Tigre, en el estadio de Unión, en un encuentro válido por los 16avos de final del certamen.

Pablo Ortega y Alfredo Ramírez, a los 29 y 41 minutos del segundo tiempo, marcaron los tantos del "Ferroviario", que viene de ascender del Torneo Federal A a la Primera B Nacional.



En la próxima fase el conjunto santiagueño, que fue más inteligente y práctico que un apático Tigre, enfrentará al ganador del choque entre Independiente y Brown de Adrogué.



El "Matador" de Victoria, que no pudo contar con Diego "Cachete" Morales por lesión, dejó una imagen preocupante, tomando en cuenta que en la Superliga arrancará de muy atrás en la pelea por mantener la categoría, con un magro promedio.



Primer tiempo para el olvido.

Los dirigidos por el "Lobo" Cristian Ledesma manejaron la pelota durante la primera hora del partido, pero lo hicieron sin cambio de ritmo y con escaso peso ofensivo, por lo que Central Córdoba no pasó sobresaltos.



Recién a los 25 minutos hubo una llegada de riesgo para Tigre, con un tiro libre de Maximiliano Caire, bien tapado por el arquero César Taborda sobre su palo derecho.



En tanto, el "Ferroviario" salió un poco del fondo en la parte final de la etapa inicial, desnudando las falencias defensivas de su rival y contando con dos chances en los pies de Javier Rossi, pero en una se demoró y lo "comió" la marca, y en la otra remató desviado.



Central Córdoba no perdonó en el complemento.

Ya en el complemento, Ledesma empezó a mover el banco con el correr de los minutos, mandando a la cancha a futbolistas de buen pie, como Matías Pérez García y Walter Montillo -que volvía de una lesión que lo marginó varios meses-, pero estos no lograron levantar el pobre nivel del "Matador".



Del otro lado, Central Córdoba empezó de a poco a tomar confianza, pasó a dominar las acciones y a sumar méritos para ponerse en ventaja.



Y así ocurrió a los 29 minutos, cuando Ortega probó con un remate cruzado, de media distancia, desde la derecha del ataque, que sorprendió a Chiarini, que tocó el balón, pero no pudo desviarlo y se metió en su arco.



Tigre sintió el golpe, pero no logró hacer mucho más de lo que había demostrado hasta ese momento y apenas pudo inquietar con una aparición de Federico González, aunque el punta no pudo aprovechar su ocasión.



Cerca del final, cuando faltaban pocos minutos, Diego Jara ensayó una brillante jugada individual por la izquierda, le tiró un "caño" a Néstor Moiraghi, desairó a Ignacio Canuto y cedió atrás para Ramírez, que solo tuvo que empujarla al fondo de la red para convertir el gol que liquidó el pleito.



Síntesis:

Estadio: 15 de Abril (Unión de Santa Fe).

Árbitro: Héctor Paletta.



Tigre: Julio Chiarini; Maximiliano Caire, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Jorge Ortiz; Carlos Luna, Federico González y Kevin Ramírez. DT: Christian Ledesma.



Central Córdoba (SDE): César Taborda, Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo, Marcos Sánchez; Cristian Vega; Pablo Ortega, Renso Pérez, Ezequiel Barrionuevo, Facundo Melivillo; Javier Rossi. DT: Gustavo Coleoni.



Goles en el segundo tiempo: 29m Ortega (CC), 41m Ramírez (CC).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Diego Vera por Ramírez (T), 11m Alfredo Ramírez por Barrionuevo (CC) y Matías Pérez García por Luna (T), 24m Diego Jara por Rossi (CC), 30m Walter Montillo por Ortiz (T), 33m Emanuel Romero por Melivillo (CC).