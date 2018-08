Actividades infantiles para el sábado y domingo en San Isidro

TEATRO DEL VIEJO CONCEJO

- El Sapo Pepe en la Plaza de Sapolandia

El Sapo Pepe y Las Pepas se preparan para un gran día, la inauguración de “La plaza de Sapolandia”. Un nuevo espacio lleno de canciones, naturaleza y juegos al que todos están invitados y en el que no se necesita tecnología para pasar un gran día.



Mientras disfrutan del subibaja, el tobogán, el arenero y de un rico picnic, descubrirán que todos tenemos sueños, pero dificultades y tiempos distintos para alcanzarlos, y que con mucha paciencia y apoyándonos en nuestros amigos el recorrido es más fácil y divertido.



El gusano Gus, la ratita Alicia y la hormiga Catalina ya están listos para asistir a la inauguración.



Lugar: 9 de Julio 512, San Isidro

Días: 28 y 29 de julio

Horarios: 15:00 (entradas $ 150, disponibles una hora antes de la función)

Capacidad Limitada





TEATRO DON BOSCO

- Madagascar

Es la historia de cuatro residentes muy mimados del zoo de Nueva York que prefieren quedarse sordos a oír la llamada de la selva. Alex el león es el rey de la jungla urbana y la principal atracción del zoo de Nueva York. Él y sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, han pasado toda la vida en cómodo cautiverio, comiendo hasta la saciedad y con vistas al parque. Pero Marty no puede resistir la curiosidad, y con la ayuda de unos pingüinos prodigiosos, se escapa para explorar el mundo desconocido. Alex, Melman y Gloria se llevan el susto de su vida la mañana siguiente al descubrir que no está. Deciden salir en su busca y devolverle al redil antes de que alguien se dé cuenta de su desaparición. Una serie de casualidades acaba dejándolos en plena naturaleza en la exótica isla de Madagascar. Los cuatro neoyorquinos no tienen más remedio que ingeniárselas para sobrevivir en la selva. Allí descubrirán que la vida salvaje no es tal y como se la imaginaban.



Lugar: Diego Palma 299, San Isidro

Días: Sábado 28 de julio

Horarios: 16:00



Entradas desde $ 100. Horario de Boletería: de lunes a sábado de 11 a 18 hs. Capacidad Limitada. Informes y reservas de entradas: www.sergiolombardo.com.ar / 4743-3800



MUSEO DEL JUGUETE

El club de la cuestión. Taller de filosofía con niños/as, a cargo del grupo El Pensadero.

¿Las cosas existen antes de ser nombradas? ¿Se puede nombrar sin nombrar? Entre juegos, palabras y rondas, daremos rienda suelta a las preguntas, la inquietud y el asombro.

nota de las producciones grupales.



Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días: 28 y 29 de julio

Horarios: 15:00



Inscripción a partir de las 14:00. en la recepción. Para niños y niñas de 5 a 9 años, acompañados/as por un adulto. No se suspende por lluvia.

Entrada gratuita.





TALLER PARA NIÑOS EN RIBERA NORTE

El sábado 28 de julio, a las 14:30, artistas con la ayuda de los niños diseñarán sellos especiales para armar un mural para el 30º aniversario del Parque Natural Municipal Ribera Norte.



La actividad gratuita, requiere inscripción previa al 4512-3125.



Lugar: Camino de la Ribera 480 (entre López y Planes y Almafuerte, Acassuso).





CENTRO CULTURAL SAN ISIDRO (CCSI)

Rescate en ha ho ho

Lugar: Av. del Libertador 16.138, San Isidro

Día: Domingo 29 de julio

Horarios: 15:00



Entradas en venta en el CCSI, de lunes a viernes de 12 a 19 hs. o en www.ticketek.com.ar/desde $200 a partir de los 2 años. Menores de 2 años pagan $100 de seguro. Capacidad limitada. Por consultas, escribir a cculturalsi@gmail.com/



EXPLORATORIO SAN ISIDRO

El Exploratorio es un centro interactivo de ciencia y tecnología donde podés experimentar con la ciencia de manera divertida. Lanzamiento de cohetes con aire, burbujas gigantes, explosiones e implosiones, "slime" y muchas cosas más. Recomendamos llegar cerca del horario de entrada.



Lugar: Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro

Días: 15 al 30 de julio

Horarios: 15:30 a 18:30

Entrada general: $120.

Para más información ingresar a www.exploratorio.com



CHACRA SAN ISIDRO LABRADOR

Animales de granja, cabritos recién nacidos y talleres de huerta y reciclado, son algunas de las propuestas que los chicos podrán disfrutar en el espacio educativo.



Lugar: Perito Moreno 2610, Villa Adelina

Días: Martes a domingos de vacaciones de invierno

Horario: 10 a 12 (entrada libre y gratuita) y de 14 a 17 (bono contribución de $100)



Informes: 4513-7887/ 4763-7415 o chacraeducativa@sanisidro.gov.ar



Los menores de 5 años y jubilados ingresan gratis. Los días de lluvia la Chacra permanecerá cerrada.



VISITA GUIADA EN MARTÍNEZ

El sábado 28 de julio, a las 15:30, se realizará la visita “Plaza 9 de Julio y Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús”. La plaza y la iglesia; lugares donde Martínez conserva su espíritu de pequeño pueblo.



La visita, a pie y gratuita, tendrá su punto de encuentro en el Atrio de la Catedral (Av. Del Libertador 16200), San Isidro. Se suspende por lluvia.



SE CORRERÁN LAS 1000 Y 2000 GUINEAS EN EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

El sábado 28 de julio se podrá vivir una jornada hípica en familia en el Hipódromo de San Isidro. Además de las carreras tradicionales, habrá actividades para niños y adultos con talleres culturales, visitas guiadas y una feria de comidas típicas



A partir de las 16:30, se disputará el Gran Premio 1000 Guineas, y luego a las 17:30, será el turno de las 2000 Guineas.



EL PASEO DE BICICLETAS

El domingo 29 de julio, de 8:00 a 14:00, en Av. de la Unidad Nacional, entre Fleming y Santa Fe, los vecinos pueden realizar gimnasia aeróbica o hacer ejercicios con los aparatos aeróbicos en la estación saludable, andar en rollers, bicicleta, correr y caminar alrededor del Hipódromo.



La iniciativa tiene como objetivo fomentar el deporte al aire libre y promover el uso de los espacios públicos, en San Isidro.



Además, a las 8:30 habrá una clase de yoga. Luego a partir de las 9:30 se bailará zumba al ritmo de buena música y finalmente, a las 10:30, se podrá realizar una clase de gimnasia aeróbica recreativa.