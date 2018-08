03/08/2018 - 9:17 | Política / Alberto Fernández: “dictaron la prisión preventiva de mucha gente con unas fotocopias, nunca vi algo así” Herramientas: Compartir: El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández cuestionó hoy al juez federal Claudio Bonadio y señaló que en la causa por presuntas coimas en obras públicas “dictaron la prisión preventiva de mucha gente” a partir, según dijo, de “unas fotocopias”.

“Dictaron la prisión preventiva de mucha gente con unas fotocopias. Nunca vi algo así. Bonadio se quedó con la causa cuando la debería haber mandado a sorteo y ni siquiera tiene los cuadernos: es todo muy raro”, señaló Fernández.



El ex funcionario dijo que “parece insólito haya existido una asociación ilícita” en el Ministerio de Planificación Federal y subrayó que “es obvio que el objetivo final de Bonadio es Cristina Kirchner”.



En diálogo con FM La Patriada, Fernández aseguró que “llama la atención que un chofer sepa montos precisos y cuánto se llevaba cada uno”, en referencia al imputado Oscar Centeno.

“¿Para qué escribía los informes Centeno? Quizás porque reportaba para algún servicio de inteligencia”, estimó, al tiempo que evaluó que “es raro que Centeno sea monotributista y no aparezca en registros cuando era chofer”.



Además, preguntó “por qué si allanaron Techint, no hay nadie preso por coimear” y agregó: “Es raro que no aparezcan Lázaro Báez, José López, gente de Techint”.



"Soy el primero que quiere que esto se aclare, porque no quiero ni un segundo a un corrupto, pero quiero que se investigue de verdad, no esto", destacó el exjefe de gabinete.