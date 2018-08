Horóscopo correspondiente al viernes 3 de agosto de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Supera un inconveniente que luego de haberle quitado horas de sueño logra un final feliz. Todo estaría encaminándose en su parte laboral, tómese la jornada para ordenar sus pensamientos y darse cuenta. Sugerencia: ser optimista.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Comienza una etapa en la que la búsqueda de cosas internas estarían como primer objetivo. Ganas de superar cosas y de aceptar otras nuevas le generarán alegría. Sugerencia: el incentivo propio.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- La oportunidad de conocer a alguien nuevo a través de un amigo que desea verlo bien. La felicidad es una cuestión que en gran parte se decide, no olvidar que somos los responsables de nuestra vida. Sugerencia: no adjudicarle todas las cosas al destino.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Buena jornada en la que podrá conocer gente nueva que le impactará. Todo lo que desea en el plano laboral podría darse si cree en usted primero y lleva claro en su mente su objetivo. Sugerencia: sentirse merecedor del triunfo.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Una nueva sensación de tranquilidad y de comunión con su pareja le daría la certeza de que está haciendo las cosas bien. No postergue esa reunión familiar en la que tendría alegría real al encontrarse con parientes que hace tiempo que no ve. Sugerencia: la integración.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Sabría disfrutar de una situación si puede separar ciertas cosas de su realidad que no condicen con ello. A veces permitirse ciertas cosas ayuda a conocerse un poco más. Sugerencia: no pensar que la privacidad implica traicionar a alguien.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Permítase volar un poco con lo que espera. Las cosas estarían dadas como para que todo tome un rumbo exitoso y merecido en el plano de sus actividades. Se arregla una situación. Sugerencia: el reconocimiento.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Una jornada apacible en la que podría dedicarse a tener una salida que lo distienda y lo haga olvidar un poco las cosas que lo preocupan tanto. Un acercamiento con alguien que estaba distanciado. Sugerencia: la búsqueda de la felicidad constante.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se amortigua una situación que no era agradable con alguien de su entorno familiar. Comprender que los demás piensan y son diferentes a uno es aprender a convivir. Sugerencia: no ser autoritario ni con uno mismo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Lucidez y espontaneidad en proyecto que surge de su propia ocurrencia. Sería acompañado por quien lo considera talentoso. No postergue ese llamado importante. Sugerencia: no perder el tiempo cuando tenemos las cosas claras.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No pierda la tranquilidad por ciertas sensaciones de desconfianza que tiene con respecto a su pareja. Los miedos y las inseguridades deberían ser asumidas para no perjudicar la relación con los demás. Sugerencia: el autoconocimiento.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La expectativa de reconciliación con ciertas personas de las que se distanció deberían transformarse en coraje de enfrentar la situación y generar el reencuentro. Sugerencia: no olvidar que el perdón es una Ley Universal.