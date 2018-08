El Consejo Escolar de Tigre reclamó a la provincia por la falta de recursos en escuelas públicas del distrito

Fue durante una manifestación convocada por gremios docentes y sindicatos de la educación locales en General Pacheco. La iniciativa tuvo lugar a partir de la tragedia ocurrida en la Escuela Primaria 49 de Moreno. !azul1ver video



El Consejo Escolar de Tigre reclamó a la provincia de Buenos Aires por la falta de recursos en escuelas públicas del distrito, a partir de la tragedia ocurrida en la Escuela Primaria 49 de Moreno. Sucedió en el marco de una manifestación convocada por gremios docentes y sindicatos de la educación zonales en la localidad de General Pacheco.



Al respecto, el presidente del Consejo Escolar, Adrián Pintos, señaló: “Hace dos años que estamos en reclamo con la provincia por la falta de fondos para las escuelas públicas. Este año no recibimos inversiones para el reacondicionamiento de las estufas, tampoco para las cloacas, y menos el fondo destinado a la electricidad. Tuvimos que conseguirlos por nuestra cuenta”.



La convocatoria de la movilización estuvo a cargo del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tigre; y se realizó entre la Avenida Boulogne Sur Mer y la Ruta 197. El desencadenante fue el hecho ocurrido en la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno, donde a partir del mal funcionamiento de una estufa, tuvo lugar la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez.



“La tragedia de Moreno se podría haber evitado, no fue un accidente, es un asesinato. Es una clara consecuencia del vaciamiento del gobierno provincial a las escuelas públicas. Desde hace años que no se destina correctamente el presupuesto para poder tener los establecimientos educativos en buenas condiciones”, aseguró en tanto, la secretaria general de SUTEBA Tigre, María Elisa Salgado.



Por su parte, Leticia Gallardo, referente de la Unión de Educadores de Tigre (UDET), destacó: “La máxima responsable del mal estado en las escuelas públicas de la provincia es la gobernadora María Eugenia Vidal. Hace meses que empezamos con los reclamos por las irregularidades en la infraestructura de nuestros lugares de trabajo”.