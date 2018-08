La industria se desplomó 8,1% en junio, según el INDEC

La producción industrial se derrumbó 8,1% en junio con relación a igual mes de 2017, aunque aún logró cerrar el primer semestre con un signo positivo del 1%, informó hoy el INDEC.



Según el Estimador Mensual Industrial (EMI), las caídas más fuertes correspondieron a refinación del petróleo (19,9%), automotriz (11,8%), caucho y plástico (11,1%) y metalmecánica (10,9).



Por otra parte, las industrias metálicas básicas registraron en junio una suba en la medición interanual (9,8%).



En cuanto a la encuesta cualitativa, que mide expectativas de las empresas, el 45,8% de los consultados anticipa una baja para el tercer trimestre; 41,2% prevé un ritmo estable y 13% espera un aumento.



Entre las firmas exportadoras, el 49% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre; 33,3% espera una suba y 17,7% vislumbra una disminución.



El 54,1% de las empresas consultadas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24,5% anticipa una suba y 21,4% espera una disminución.



El 70,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre; 21% anticipa una disminución y 8,6% prevé un aumento.