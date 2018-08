Por una explosión de gas murieron dos personas en una escuela de Moreno

Se trata de la Escuela N° 49 Nicolás Avellaneda, ubicada en la localidad de Moreno donde explotó una estufa y provocó la muerte de la directora del establecimiento educativo y de un auxiliar.



La vicedirectora de una escuela de Moreno y un auxiliar murieron esta mañana como producto de una explosión, aparentemente originada en una garrafa, ocurrida en la cocina del establecimiento educativo situado en el distrito bonaerense de Moreno.



El luctuoso incidente ocurrió alrededor de las 7:00 en la Escuela 49, situada en Davaine y Félix Roldán, de ese distrito situado a unos 40 kilómetros al oeste de la Capital Federal, informaron fuentes policiales.



Los fallecidos son la vicedirectora que estaba a cargo del establecimiento y un hombre que se desempeñaba como auxiliar docente, cuyas identidades no se había difundido.



Ariel Barcala, jefe de bomberos de Moreno, dijo que la explosión ocurrió esta mañana entre las 7:45 y las 8 en una "estufa con conexión a gas envasado" que ocasionó el derrumbe de la sala de reuniones de profesores. "El ambiente está bastante deteriorado. Era una estufa de tiro balanceado", agregó el oficial.



"Evidentemente hubo alguna fuga de gas aunque hay que esperar a que se hagan las pericias para establecer las causas", sostuvo el bombero, quien confirmó que no había estudiantes en la escuela al momento del accidente. "Desconocemos si no había clases o era que no habían entrado, pero no había chicos", explicó Barcala.