El gobierno bonaerense ratificó una multa a SUTEBA y los docentes denunciaron “persecución”

El Gobierno bonaerense ratificó hoy una multa de $659 millones al SUTEBA por haber realizado un paro de 48 horas pese a la conciliación obligatoria vigente, mientras los gremios de docentes denunciaron una “persecución contra las organizaciones sindicales”.

A su vez, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -SUTEBA, FEB, SADOP, AMET, UDOCBA- anticiparon que podrían presentar una denuncia penal contra el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, por incumplir la conciliación obligatoria, que establece una convocatoria a los sindicatos para volver a negociar salarios, lo cual no se produjo aún.



“Se va a aplicar una multa en función de la reincidencia, porque el año pasado ya tuvimos una situación de similares características. Esa multa va a estar en el orden de los 659,7 millones de pesos”, indicó Villegas en declaraciones a radio La Red.



El funcionario bonaerense anticipó que “por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando el dinero de la multa se haga efectivo tendrá un fin específico de asignación, que será la construcción de jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires”.



Y aclaró: “Ese dinero no va a entrar en rentas generales para ir a cubrir otros déficit”.

Se trata de una sanción similar a la que estableció el Ministerio de Trabajo nacional contra la Federación de Camioneros que lidera Hugo Moyano, por también incumplir la conciliación obligatoria al realizar un paro mientras regía la medida.



“El monto es en función de lo que establece la legislación vigente, que dice que las multas por el no acatamiento a la conciliación obligatoria -que está considerada una falta grave- se calcula en base al salario mínimo vital y móvil, que a julio de 2018 es de 10 mil pesos”, detalló Villegas.



Por lo tanto, -agregó el ministro- “en función de ese salario se hace un cálculo entre 50% y el 2000%, y como hay una reincidencia (del sindicato) estamos aplicando ese salario por la cantidad de afiliados que tiene”.



Además, Villegas consideró que el líder del SUTEBA, Roberto Baradel, y del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, “son lo mismo, porque incumplen una ley que no permite un ejercicio abusivo de los derechos y cuando se incumple hay que pagar las consecuencias”.



Por su parte, el FUDB salió al cruce de la sanción y recordó que “luego de haberse dictado la conciliación obligatoria” aún no fueron convocados por la cartera laboral bonaerense, a la que le exigieron que “deje de actuar de mala fe, incumpliendo” la medida y “convoque urgentemente a las partes para retomar las negociaciones salariales”.



Además, los sindicatos señalaron que están “analizando presentar una denuncia penal por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público contra el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas”.



Sobre la multa contra el SUTEBA, manifestaron su “enérgico rechazo” y plantearon que “este proceder demuestra a las claras una vez más, la persecución que ejerce el Gobierno a las organizaciones sindicales”.



El pasado fin de semana, SUTEBA decidió adherir al paro que llevó adelante entre el lunes y martes últimos la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).



Previamente, el Gobierno bonaerense había dictado la conciliación obligatoria para desactivar el paro que, en la Provincia, iban a realizar los gremios que integran el Frente de Unidad Docente, y entonces el gremio que lidera Baradel decidió plegarse a la huelga dispuesta por la CTERA.



También durante la última semana, la Provincia ofreció a los maestros una mejora salarial del 16,7% y una nueva convocatoria para este mes, pero los sindicatos rechazaron la oferta, ya que exigen un aumento salarial del 30% con “cláusula gatillo”.