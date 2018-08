San Fernando construye el nuevo sistema eléctrico en la Escuela Primaria N° 9

San Fernando amplió el Programa Municipal ‘Ayuda a Escuelas Provinciales’ con una obra de renovación total del cableado, tablero e iluminación de la EPB N° 9.



El Municipio de San Fernando informó que asiste a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias a través del Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales'. De cara al ciclo lectivo 2018, se destinó una gran inversión para poner en valor la EPB N° 1, 3, 6 y 21; las ESB N° 12, 14 y 10; las EPA N° 701, 708 y 702; y los Jardines de Infantes N° 907 y 910. También hubo refacciones en las EPB N° 6, 9, 22, 35 y 40; las ESB N° 6 y 13; y la ISFD N° 117. Y se dotó de mobiliario y materiales a todas las escuelas y jardines públicos de la ciudad.



Alicia Aparicio, Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, dio detalle sobre la obra que se lleva adelante en la Escuela Primaria N° 9: “Agradecemos al HCD que haya apoyado esta iniciativa del Municipio, este año se votó la posibilidad de arreglar la parte eléctrica. Es un establecimiento que tiene muchos años en Victoria y necesitaba la parte eléctrica tanto en la primaria como en la secundaria. Haremos un arreglo integral con los tableros correspondientes para que tengan seguridad y no haya cortes de luz”.



La arquitecta municipal Isabel Dumas señaló que “el edificio tenía muchas deficiencias en la instalación eléctrica, no funcionaba bien en conjunto, así que en vez de emparchar, se decidió hacer una instalación completamente nueva; estamos trabajando tablero primario- secundario y el tendido de cables a través de bandejas técnicas por los pasillos y todas las aulas de la escuela”.



“En estos colegios que tienen aulas muy altas -agregó-, nos permite bajar el artefacto de luz para mejorar la iluminación en el plano de trabajo que es el banco de los chicos. Vamos a poner iluminación led para reducir el consumo. Cuando esté terminada la instalación de toda la nueva parte, se desconecta la entrada del suministro de Edenor y se conecta la fase nueva que reemplaza a la antigua”.



Por otro lado, la Secretaria Aparicio lamentó roturas en las instalaciones de escuelas puestas en valor recientemente por hechos vandálicos. “Nosotros apelamos al personal directivo de la escuela, a las autoridades de la comunidad educativa para que tanto inspección como Consejo Escolar actúen al respecto. Vamos a hacer por expediente las denuncias correspondientes porque esta es una inversión muy grande que hace el Municipio y los vecinos Todo lo que es público se tiene que cuidar, sobre todo en horario escolar”, aseveró.



Alicia Aparicio concluyó: “Estamos contentos porque podemos seguir avanzando pero no podríamos ayudar a otra escuela si tenemos que volver a reparar lo que ya hicimos hace meses por roturas que se producen de forma deliberada. Apelamos a las autoridades para que controlen que estos hechos no sucedan y se enseñe a los chicos que deben cuidar la escuela como si fuera su casa”.