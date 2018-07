Para Felipe Solá: “la crisis económica actual es la más fuerte desde 2001”

El diputado Felipe Solá aseguró hoy que la Argentina atraviesa la crisis “más fuerte” desde 2001 y dijo que algunos clubes de barrio se convirtieron “en clubes del trueque” en la provincia de Buenos Aires.

Con traje de precandidato presidencial, el ex gobernador bonaerense visitó la ciudad de La Plata y se reunió con trabajadores de la fábrica de ladrillos Fanelli, con integrantes de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas, y con la unión de comerciantes minoristas de alimentos.



Durante los encuentros, Solá escuchó las preocupaciones de estos sectores, en todos los casos referidas a la situación económica.



“Estoy caminando y escuchando a la gente en este momento de crisis. Una crisis así no teníamos desde el 2001. Este momento del país me lleva a esa época”, expresó Solá en declaraciones a la prensa.



Y recalcó que “el objetivo central ahora es ver cómo vamos a defender el trabajo y después como crear puestos de trabajo”.



Solá destacó, además, que “sería bueno premiar a las empresas por la carga social que paguen, por la cantidad de empleados que tengan”.



Este martes está previsto que el diputado presente una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, a las 10:30 en la Confitería La Puerto Rico, ubicada en Alsina 416, en la Capital Federal.



“La carta presentará propuestas realizadas por un equipo multidisciplinario que acompaña a Solá y que pretenden ser sumadas al debate con la urgencia que los acontecimientos requieren”, se informó en un comunicado.



“Son medidas de corto plazo que permitirán dejar atrás una agenda centrada en el ajuste y la reducción de la inversión y el gasto público, protegiendo el trabajo, los salarios y las jubilaciones, abordando el problema de divisas, impulsando el mercado interno, reduciendo la inflación y profundizando las políticas sociales y redistributivas”, agregó la gacetilla.



Durante la recorrida a la fábrica de ladrillos Fanelli, la más grande la Argentina, Solá aseguró: “No puede ser que paguen el gas en dólares y vendan sus ladrillos en pesos”.



“El Gobierno tiene que entender que el gas, y toda la energía, no son un producto que deja rentabilidad, sino un insumo para que haya fábricas, trabajadores, empleo y valor agregado”, agregó.



En el encuentro con integrantes de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas el diputado expresó que “en la Argentina hay un retroceso social muy fuerte, y que los clubes de barrio se convirtieron en algunos casos en clubes de trueque”.



A su vez, Solá destacó la necesidad de que “el próximo gobierno sea fuerte y unido para hacerle frente a la gravedad de la situación del país, y lo que va a dejar el actual gobierno: una bomba de tiempo, de economía parada y deuda externa”.



“No hay que jugar a la política sino jugar a la unión. Tenemos que estar unidos para defender la industria argentina, al trabajador argentino”, agregó.