Militantes antiaborto marcharon a la Quinta de Olivos

Militantes de organizaciones que rechazan el proyecto de aborto legal realizaban esta tarde una manifestación frente a la Quinta de Olivos para reclamarle al presidente Mauricio Macri que "se abstenga de intervenir, por medio de sus ministros", en el debate abierto en el Congreso.

Unas 3.000 personas se concentraron desde las 19:00 en las puertas de la residencia oficial, ubicada sobre la avenida Maipú al 2000, en la localidad bonaerense de Vicente López.





Un fuerte operativo de seguridad se montó en el lugar, con algunos patrulleros y seis camionetas de la Infantería de la Policía Bonaerense, además de varios agentes de esta fuerza distribuidos a lo largo del enrejado frontal de la residencia.

Los organizadores del acto le recordaron a Macri que meses atrás dijo que "hay vida desde la concepción" y le pidieron "contar con su apoyo" para "defender las dos vidas".



"Muchos se sientes defraudados porque depositaron el voto en usted. Muchos de los aquí presentes son de su partido e, incluso, son sus conocidos o sus amigos, merecen su respeto", le manifestaron al mandatario nacional, que se encontraba dentro de la Quinta.



Montado sobre un pequeño escenario instalado en una camioneta, uno de los oradores de la jornada resaltó que a las agrupaciones pro vida "no les paga nadie" y que "salen a la calle como los jóvenes que salen con sus pañuelos celestes después de haber ido al colegio".



"Porque nuestros hijos no van al colegio para tomarlos y tener los días libres, van a estudiar. Nuestras mujeres salen a trabajar, no van a los templos a cometer sacrilegios", agregaron.

Los manifestantes, muchos de ellos en familia, ocuparon durante varias horas todo el carril de la avenida Maipú en dirección a San Isidro, obligando a los automovilistas y colectivos a desviarse por Malaver y las calles paralelas.



"El movimiento proaborto fue muy tomado por la izquierda. Vas en el colectivo y te da cosa decir que vos estás en contra porque te critican. La gente es agresiva. Esto genera un montón de problemas en mi grupo", explicó Guillermina Ogando, de 20 años, a la agencia NA.



Para la joven, "no se puede hablar en buenos términos" del asunto, al tiempo que señaló que "si no se puede respetar al que piensa diferente, menos se va a respetar la vida del otro".



Durante el acto, que fue organizado por las ONG Unidad Provida y Marcha por la Vida, los militantes repartieron velas y panfletos contra el aborto legal, mientras que otros sostenían carteles con inscripciones como: "La adopción es la opción" o "Matar no es derecho".



Casi todos con una vela encendida en la mano, los manifestantes entonaron el Himno Nacional y luego canciones en contra del aborto, mientras otros tocaban bombos.



Pasadas las 20:15, una camioneta llegó al lugar cargando un feto gigante de unos 8 metros de largo, que ya había sido utilizado en anteriores marchas y que esta vez colocaron frente a la residencia de Olivos junto a una pancarta en la que se podía leer "voto al que me proteja".