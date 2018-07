Miles de sanfernandinos disfrutaron de espectáculos gratuitos en las vacaciones de invierno

En el Museo de la Ciudad, se realizó un multitudinario cierre con “El Gran Circo de las Maravillas”. Los vecinos disfrutaron de las propuestas culturales gratuitas, con teatro infantil y cine en el Teatro Martinelli, HCD, CUM y centros culturales. ver video

En vacaciones de invierno, el Municipio de San Fernando ofreció diversos espectáculos gratuitos para todas las familias, con funciones de teatro infantil y cine en el Teatro Martinelli, el Centro Universitario Municipal (CUM), el Concejo Deliberante y los centros culturales. El cierre se llevó a cabo con el espectáculo “Gran Circo de las Maravillas”, que convocó a gran cantidad de espectadores en las instalaciones del Museo de la Ciudad.



El Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, quien asistió al espectáculo, expresó: “Estamos muy contentos por unas vacaciones de invierno a pleno; en todos los lugares tuvimos una convocatoria espectacular, y hoy en este cierre ya tradicional en el Municipio, con una actividad circense con más de 40 artistas locales”.



“Muy orgullosos de poder trabajar con los artistas durante los 15 días de las vacaciones de invierno, que han podido presentar sus obras en lugares como el HCD, teatro Martinelli, Centro Universitario, y hoy tener el cierre en el Museo con diferentes agrupaciones participando. Que el Municipio tenga esta posibilidad y ver la cantidad de vecinos que se acercaron a estos eventos gratuitos es muy importante y nos pone muy contentos; eso quiere decir que, como dice el Intendente Luis Andreotti, lo que los vecinos aportan como impuesto se ve reflejado en las actividades y el servicio que se le brinda”, finalizó Traverso.



Eugenia Azar, Coordinadora de Artes Visuales del Municipio, quien tuvo a cargo la curaduría y producción del espectáculo, explicó: “En este ‘Gran Circo de las Maravillas' participan 30 actores en escena y 40 artistas visuales que respondieron a la convocatoria de un circo ambientado en los años '50, con feria de fenómenos como la mujer barbuda, además de zanqueros, malabaristas y acróbatas”.



Una de las expositoras, Patricia Temprano, vecina de Victoria, destacó: “El circo me interesa desde hace mucho tiempo en mi obra; con todo lo investigado y hecho en mi carrera, hice un ensamble de distintos momentos, investigando el trasfondo de los personajes cuando se apaga la luz del espectáculo, reflejado en el blanco y el negro. Es muy bueno para los artistas tener un espacio gratuito para exponer, por eso me parece que ésta es una buena convocatoria”.



Hernán Rosain, quien hizo el papel del cantante soprano “Hamlet Farinelli”, dijo: “Muchos años haciendo teatro, actividades relacionadas con el canto, contento de poder representar acá en este Museo me llena de orgullo y alegría; me sorprendió la convocatoria, y ver muchas caras contentas; poder compartir lo que hacemos y contagiar un poco nuestro entusiasmo”.



Cabe destacar que el vestuario exhibido fue confeccionado por alumnos del Taller Municipal de Diseño de Indumentaria, dirigidos por Marcos Polack y Clara Hecker.