Massismo:“Necesitamos la Ley de Emergencia Fiscal PyME para cuidar las fuentes de trabajo”Ma

De esta manera, integrantes de la fuerza política liderada por Sergio Massa se refirieron al Proyecto de Ley presentado a nivel nacional, provincial y municipal que busca frenar por 180 días los embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP, ARBA y agencias municipales a PyMEs, comerciantes, profesionales, monotributistas y emprendedores. “Desde el Frente Renovador impulsamos medidas para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”.

Tras la presentación del Proyecto de Ley de Emergencia Fiscal PyME, referentes del FR insistieron en la importancia de impulsar esta medida frente a la delicada situación económica que atraviesa el país y que afecta especialmente al sector PyME. En ese sentido, la Presidenta del Bloque de diputados nacionales del FR Graciela Camaño sostuvo: “Las PyMEs son dadoras del 70% del trabajo, son el 98% de las empresas del país y representan el 45% de las ventas. Hoy están sufriendo el ajuste, y debemos cuidarlas”. Y advirtió: “Si no cuidamos las fuentes de trabajo en crisis, condenamos a los trabajadores a la desocupación”.



En referencia a la iniciativa de la fuerza liderada por Sergio Massa, Camaño explicó: “La caída de la demanda interna, el aumento de costos de producción, la suba de tarifas, la imposibilidad de tener crédito y las importaciones destruyen las PyMEs y el trabajo de los argentinos. No sólo criticamos, también aportamos ideas y proyectos”.



Por su parte, el diputado provincial Ricardo Lissalde explicó: “Con los tarifazos, los contribuyentes se ven impedidos de pagar todas las cuentas, entonces priorizan el pago de servicios, porque sin ellos no pueden producir. Pero si no hacemos frente al enorme peso fiscal, también se generan medidas cautelares, como las inhibiciones que impiden llevar adelante la actividad comercial”.



“Desde el Frente Renovador impulsamos medidas, tanto a nivel nacional como provincial, para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”, concluyó.



El proyecto contempla la creación de la Mesa de Coordinación de la Emergencia Fiscal Pyme destinada a colaborar en su ejecución, y estará integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, de la AFIP, del Banco Central de la República Argentina, del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Emprendedores y Pymes.



Cabe destacar que el Frente Renovador solicitará una sesión especial en la legislatura provincial y nacional para tratar esta propuesta, la cual también se acordó que sea impulsada en el Senado con Miguel Ángel Pichetto. La iniciativa está impulsada a nivel nacional por los diputados Graciela Camaño y Marco Lavagna; en Provincia de Buenos Aires por los diputados provinciales Valeria Arata y Ricardo Lissalde; en tanto que en los Municipios la tratarán los 10 intendentes afines al massismo.