San Fernando celebró un nuevo Día del Fomentista con todas sus instituciones

En el Teatro Martinelli el Municipio reconoció a instituciones barriales dedicadas a actividades educativas, culturales, deportivas y solidarias. Además de la entrega de una Mención Especial y otra al Fomentista del Año, cada una recibió una ayuda económica.

Como parte de la celebración del Día del Fomentista, instituido por el Municipio de San Fernando el 26 de julio, se homenajeó a 49 clubes y entidades de la ciudad que trabajan para la integración de los barrios, la cultura, el deporte, la educación y la beneficencia. El Diputado Provincial Juan Andreotti, acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, entregó a cada institución una ayuda económica de 20 mil pesos.



“Celebrando hoy con todas las instituciones, con los amigos que trabajan en ellas durante todo el año; es un aporte muy importante para todos los vecinos de San Fernando que estos clubes y sociedades de fomento trabajen de la mano con el Municipio. Hoy se les vuelve a entregar una ayuda económica que se va a reforzar a fin de año”, expresó Andreotti.



Y agregó: “Como Diputado Provincial, es mi compromiso seguir acompañando a estas instituciones, estar junto a ellas y al Municipio en estos eventos, porque son un apoyo muy importante para toda la comunidad sanfernandina”.



“Hoy, también, celebramos su día y premiamos al ‘Fomentista del Año'; si bien son todos grandes luchadores y lo hacen por vocación, brindando lugares de esparcimiento y contención para muchos vecinos de San Fernando, es un lindo homenaje invitar a cada vez más gente que se acerque a la sociedad de fomento, a los polideportivos, que son los lugares de encuentro que tenemos todos los sanfernandinos”, finalizó Juan Andreotti.



Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, manifestó su satisfacción: “Aquí participan 49 instituciones de San Fernando, a las que acompañamos desde distintos lugares; en este caso, dándole una ayuda económica de 20 mil pesos a cada una, para que puedan avanzar en diversas cuestiones. Pero, fundamentalmente, agradecer el trabajo social que hacen”.



Y agregó: “Desde nuestra asunción, nos pusimos de acuerdo con cada una de estas instituciones, haciendo un trabajo determinado: canchas de césped sintético, vestuarios o iluminación. En cada una estuvo trabajando el Municipio, porque creemos que lo que hacen fundamentalmente es contener a los chicos y también a los abuelos de San Fernando; no podríamos contener la cantidad de gente que ellos contienen, y ad honorem, porque la mayoría de sus dirigentes son papás de los chicos o vecinos que dejan de estar con su familia para estar en la sociedad de fomento poniendo el corazón”.



“Como Estado, es fundamental estar presentes; que sepan que estamos cerca y que cuenten con nosotros, pero no solamente lo decimos, sino como en este caso ponemos parte del presupuesto municipal en cada una; el Intendente Andreotti siempre pide que estemos cerca del vecino y de sus instituciones”, finalizó Aparicio.



Tradicionalmente, en este evento se otorga un reconocimiento al Fomentista del Año y en esta ocasión una Mención Especial, las que este año recayeron en Adrián Castro, presidente de la Unión Vecinal del barrio Infico, y Sebastián Cabán, presidente del Club Santa Catalina, respectivamente.



Castro expresó: “Hace 10 meses que estoy a cargo de la institución; en la comisión directiva somos 24 personas. Esto es una alegría muy grande, porque la verdad que lo soñé; me costó mucho llegar a ser presidente, lo fui en 2013 y en 2017 volví a tener la victoria, para hacer cosas para los vecinos, actividades para los chicos y para la gente mayor, para un núcleo de 6.000 personas”.



Por su parte, Cabán dijo: “La verdad que está muy buena la idea, la propuesta y las actitudes son recíprocas. La gente participa, está a gusto y el Municipio nos brinda lo necesario para que nosotros podamos hacer cosas por la gente del barrio, como las distintas instituciones”.



De parte de otras instituciones, Gabriela Pessaresi, secretaria del club Social y Atlético Belgrano, y tesorera del club Piñeyro, opinó: “Esto es impagable, porque la verdad que los clubes de barrio lo necesitan, están sufriendo un duro golpe con los aumentos de los servicios, y es fundamental. Estamos infinitamente agradecidos al Municipio por este aporte”.



En tanto, Raúl Silva, de la Escuela de Arte Popular de San Fernando, dijo: “En esencial es una escuela de arte para niños que fue creciendo en el tiempo, y ahora concurren de distintas edades, desde 3 años hasta jóvenes, adultos y abuelos. Muy felices de pertenecer a las entidades de San Fernando, y muy apoyados por el Municipio, y por todas las cosas que se vienen haciendo, no sólo a nivel institucional. Luis Andreotti y Alicia Aparicio siempre nos tienen en cuenta y apuestan al progreso de nuestra escuela, una de las más jóvenes del distrito, que trata de hacer algo por la comunidad”.

Además, estuvieron presentes el director de Entidades Intermedias, Pablo Pasut; concejales y funcionarios.