30/07/2018 - 9:09 | Actualidad / Baradel: “SUTEBA no ha violado ninguna conciliación obligatoria sino que se sumó a una huelga nacional no objetada” Herramientas: Compartir: El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseguró hoy que su gremio acató la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno bonaerense contra una medida de fuerza provincial, pero luego adhirió a una huelga nacional convocada por Ctera que no fue objetada por las autoridades.

“Nosotros estamos llevando adelante en Buenos Aires una medida nacional convocada por Ctera, que no es violatoria de ninguna conciliación obligatoria porque no estuvo objetada ni intimada ni cuestionada por las autoridades”, dijo Baradel.



Con ello, el sindicalista descartó en conferencia de prensa que el gobierno bonaerense pueda aplicar una multa millonaria contra Suteba por haber realizado una huelga a pesar del dictado de una conciliación en las horas previas.



El sindicalista explicó que la medida de fuerza de protestar durante 48 horas fue una decisión de Ctera a la cual adhieren los gremios de base en el marco de la Federación Docente, por lo que, según dijo, el gobierno bonaerense no puede sancionar a Suteba como avisó que lo hará.



El Gobierno de María Eugenia Vidal había dictado una conciliación obligatoria para impedir la medida de fuerza que el Frente de Unidad Docente (FUD) provincial había anunciado para hoy en reclamo de un acuerdo salarial que compense a los trabajadores por la inflación.



El FUD -integrado por Suteba, FEB, Sadop, UDA, Udocba y Amet- acató la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de trabajo bonaerense, aunque el gremio de Baradel se adhirió luego a la huelga nacional convocada por Ctera.



"Suteba no ha violado ninguna conciliación obligatoria sino que se sumó a una huelga nacional no objetada", insistió el secretario general del gremio en declaraciones a la prensa tras una conferencia de prensa brindada este lunes junto a Educardo López, líder de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad de Buenos Aires.