El gobierno de Vidal analiza las sanciones para SUTEBA por la huelga en la provincia

El ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, confirmó esta mañana que la administración de María Eugenia Vidal ya se encuentra analizando cuál será la sanción que le impondrá al gremio Suteba por la huelga en la provincia.



“Todos acataron la conciliación obligatoria menos Suteba, que junto con la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) declararon un paro en algunas provincias, una de ellas es Buenos Aires”, se quejó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.



Sánchez Zinny señaló que las organizaciones gremiales ya impulsaron doce días de paro en la provincia en lo que va del año y aclaró que el Gobierno bonaerense garantiza la apertura de las escuelas y los comedores.



La gestión Vida, según indicó el ministro de Educación, analizará en las próximas horas el nivel de acatamiento al paro que registra Suteba, gremio que representa al 70 por ciento de los maestros del territorio bonaerense.



“Veremos en las próximas horas el acatamiento en la provincia. Los últimos paros el promedio de acatamiento era de 40 por ciento; esperemos que hoy sea mucho menos, porque el único que llama al paro es Suteba”, expresó Sánchez Zinny.



En ese sentido, advirtió: “El ministerio de Trabajo está analizando las sanciones, porque hay una ley que regula las infracciones laborales. El miércoles pasado adelantamos el 15 por ciento y el cobro de sueldo; no vemos el sentido de este paro”.



Federico Suárez, ministro de Asuntos Públicos de la provincia de Buenos Aires, afirmó en declaraciones al canal Telefé que el de Suteba “no es un paro completo” dado que este gremio no representa a todos los trabajadores de la educación.



“Creemos que es importante decir que tienen que comenzar las clases. Suteba adhiere a un paro nacional. Las escuelas tienen que estar abiertas. Los docentes que quieren ir a trabajar pueden ir”, expresó el funcionario.



En esa línea, Suárez aclaró: “Habrá penalidades correspondientes a lo que dicte a la ley tanto para los gremios como para los docentes que no vayan a trabajar porque se le descontarán el día”.