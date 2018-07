29/07/2018 - 11:12 | Policiales / Tigre Rescatan a una persona atrapada en un vehículo chocado en Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre captaron el impacto del automóvil contra un poste, en Av. de los Constituyentes (ex Ruta 9) y Antártida Argentina. El rescate contó con la colaboración de los bomberos voluntarios de General Pacheco y el Sistema de Emergencia Tigre (SET). El conductor y el acompañante están fuera de peligro. ver video

El rápido accionar del Centro de Operaciones Tigre (COT), el Sistema de Emergencia Tigre (SET) y los bomberos voluntarios, fue clave para rescatar a una persona de un automóvil que había chocado en General Pacheco. Los dispositivos de video vigilancia emplazados en la zona captaron el momento del impacto, que afortunadamente no contó con víctimas fatales ni heridos graves.



El hecho ocurrió en la rotonda ubicada en Av. de los Constituyentes (ex Ruta 9) y Antártida Argentina. Allí, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste.



Desde la base operativa del COT alertaron al móvil que patrullaba la zona para que se acerque al lugar del accidente. Al visualizar que el acompañante se encontraba atrapado, se pidió la inmediata intervención de los bomberos voluntarios de la localidad y el SET.



El sistema de seguridad sincronizado del partido, logró salvar a los accidentados, quienes fueron traslados y afortunadamente no sufrieron heridas de extrema gravedad.



www.elcomercioonline.com.ar Volver