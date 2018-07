Para los gremios el gobierno “agudiza el conflicto docente para disimular sus problemas políticos”

La titular de la FEB, Mirta Petrocini, acusó hoy al Gobierno bonaerense de “agudizar el conflicto con los docentes para disimular sus evidentes problemas políticos”, tras conocerse el dictado de la conciliación obligatoria que frenr el paro en el conflicto por paritarias.



“Hay funcionarios que nos acusan de llevar adelante medidas de fuerza con oscuros trasfondos políticos, cuando en realidad no hemos hecho más que mostrar durante todo este conflicto voluntad de diálogo y soportar agravios constantes”, se quejó Petrocini.



La titular del gremio lamentó que “durante más de tres meses estuvimos esperando una convocatoria, con los chicos en las aulas, y el gobierno sólo volvió a convocar a la paritaria porque se lo ordenó la Justicia. Nunca mostró voluntad para destrabar este conflicto. Y todavía hay funcionarios que tienen el valor de salir a decir que son dialoguistas”.



Asimismo, Petrocini aseguró que el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, miente cuando asegura que entre ayer y hoy los docentes iban a tener depositado el incremento del 15% salarial. Hasta el momento, como podemos mostrar en los recibos de sueldo que tenemos en nuestro poder, no hay ningún tipo de incremento”.



“El docente no sabe hasta el momento en que llega al cajero automático cuánto va a cobrar; han sometido al sector a un nivel de incertidumbre nunca visto”, indicó Petrocini, y agregó que “así se hace imposible una planificación familiar y nunca se tiene certeza de cuál es el salario real”.



Petrocini dijo que recibieron “denuncias de docentes que cobraron menos, de otros que no tienen aumentos, no llegan a descifrar lo que cobran. Incluso, se han realizado descuentos a educadores por paros que no han realizado”.



“El ministro de Trabajo nos acusa de hacer paros políticos porque el verdadero problema político lo está teniendo el Gobierno. Por eso intentan correr el foco hacia los docentes, que es uno de los sectores que históricamente han sido atacados”, sostuvo Petrocini.