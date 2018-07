El Peronismo de San Fernando homenajeó a Evita, y marchó en contra del decreto de Macri sobre las Fuerzas Armadas

Con una reunión de distintas agrupaciones, el Peronismo sanfernandino recordó el 66° aniversario del fallecimiento de Evita, y participó en la movilización frente al Ministerio de Defensa, en rechazo del nuevo rol en seguridad interior que intenta imponerle el gobierno de Cambiemos a las Fuerzas Armadas.

Augusto Briceño, Secretario de Actas del PJ San Fernando, dijo: “Estoy muy contento por esta convocatoria en la que se han expresado todos los sectores y agrupaciones del Peronismo de San Fernando, que viene gobernando el distrito desde hace más de 40 años, y fundamentalmente este Partido Justicialista que fue elegido en elecciones democráticas, dando un ejemplo de unidad que se propagó a los demás distritos”.



“Este Partido Justicialista abierto a todas las expresiones del peronismo, que hoy a la mañana, conmemorando el paso a la inmortalidad de la compañera Evita, colocó una ofrenda floral al pie de su busto en Av. Arnoldi y Ruta 202 y hoy, porque la Patria nos convoca, se movilizan todos los compañeros al Ministerio de Defensa para que se vuelva a la legalidad; el Decreto que intenta sacar el presidente Macri es ilegal, porque viola una Ley votada por el Congreso de la Nación”, finalizó Briceño.



Luego, Elizabeth Díaz, representante de la CTA Zona Norte, expresó: “Decidimos marchar hoy al Ministerio de Defensa, rindiéndole un homenaje a Evita, porque creemos que somos sus herederos y guardianes de la democracia en ese legado”.



Junto a la CTA Zona Norte, también participan del espacio las organizaciones CGT Zona Norte, Peronismo en Marcha, Peronismo 26 de Julio, Peronismo Renovador, Germán Abdala Zona Norte, Frente Social Peronista, Martín Fierro Corriente Nacional, Octubres, Descamisados, Integración Peronista, los compañeros del Consejo del Partido Justicialista, Agrupación Peronismo Unido, Los Pibes del Fondo, Movimiento Evita y JP, CTEP, La Néstor y Peronismo Militante, manifestándose unánimemente “en contra de la decisión de este demagogo llamado Macri; creemos que es un abuso de su investidura, porque sacar otra vez las Fuerzas Armadas a la calle significa dictadura: no hay otra palabra. Argentina hoy está de nuevo en dictadura”.



En tanto, Aldana Aguirre, por la agrupación Peronismo 26 de Julio, tomó la palabra por las organizaciones sociales y políticas de San Fernando, y agregó: “Estamos acá para rendirle homenaje a Evita en el 66° aniversario de su paso a la inmortalidad. Nos parece que la mejor forma de hacerlo es pararle la mano al macrismo y a Cambiemos, en el sentido que ya dijimos hace muchos años que las Fuerzas Armadas nunca más se ocuparán de la seguridad interior. Como militantes jóvenes y algunos no tanto, sabemos que las Fuerzas Armadas manejando la Patria nos llevaron a perder 30 mil compañeros. Eso no lo olvidamos y mucho menos lo perdonamos, así que convocamos hoy al pueblo sanfernandino a las 17 horas en Paseo Colón y Alsina a movilizarse en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri; no nos parece urgente que las Fuerzas Armadas manejen la seguridad interior del país, pero sí nos parece urgente que los pibes de la Argentina tengan todos los días un plato de comida sobre la mesa, y eso no está sucediendo; nos parece urgente que el vecino de San Fernando y el país llegue a fin de mes y que estén por arriba de la línea de pobreza”.



Finalmente, el Secretario de Juventud del Partido Justicialista de San Fernando, Héctor Escobar, dijo: “Habíamos convocado a una marcha de antorchas con los compañeros, pero la realidad de hoy nos moviliza a todos a la Ciudad de Buenos Aires, por este Decreto que intenta sacar Macri; hoy más que nunca tenemos que hablar de unidad. Valoro la iniciativa de los compañeros para hacer esta marcha, y creo que hoy más que nunca tenemos que estar todos juntos en la calle contra este gobierno que está tocando a la clase trabajadora y a los más humildes, así que creo que es el puntapié inicial de la unidad que tiene que venir”.