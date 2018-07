26/07/2018 - 18:29 | Política / Diego Gorgal sobre las Fuerzas Armadas: “Lo que planea el Gobierno es un cambio de 360 grados, es decir que no cambia nada” Herramientas: Compartir: El especialista en seguridad del Frente Renovador, Diego Gorgal se expresó en referencia al decreto 638/18 firmado por el presidente Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior.

Al respecto, el referente del equipo de seguridad de Sergio Massa aseguró: “Lo que se anunció no es la culminación de un proceso de planeamiento y programación, sino que está más vinculado a cuestiones coyunturales y de oportunidad política, porque cuando profundizamos, no tiene bases sólidas”.



Tras la publicación en el boletín oficial del decreto que le otorgará nuevas funciones a los efectivos de las Fuerzas Armadas en roles de seguridad interior, el especialista en seguridad del massismo sostuvo: “En los anuncios del lunes, no había nada nuevo bajo el sol porque en el plano de la Defensa lo que se anunciaba era la eliminación de la limitación que el decreto 727 de 2006 le había impuesto al sistema de Defensa para preparase solo para amenazas externas de origen estatal, cuando la Ley de Defensa del ‘88 solo hablaba de amenazas de origen externo”.



Y añadió: “En ese sentido, corregir esa restricción era volver a la ley original. Para saber si esto significa que Argentina va a ser un país mejor defendido, tenemos que esperar a los próximos 45 días cuando se eleve el Proyecto de Presupuesto y veamos si en el área de Defensa va a haber una inversión significativa para desarrollar capacidades que hace 20 años no se desarrollan”.



“En el marco de la Ley de Defensa, ahora debiera presentarse cuál es la estrategia, cuál será la programación y plan de inversión para los próximos 5 o 10 años, porque Argentina es el octavo país con más extensión en el mundo. Tenemos un amplio y rico mar argentino, espacio aéreo, proyección antártica, un conflicto con otro estado que son las Islas Malvinas y Atlántico Sur, por eso Argentina necesita una política de defensa de la que hoy carece. De momento, todo indica que en este punto, lo que planea el Gobierno es un cambio de 360 grados, es decir que no cambia nada, más que los papeles y los discursos. Como consecuencia de los anuncios, ni la nación estará mejor defendida, ni los argentinos más seguros”, indicó Gorgal.



En esa línea, puntualizó: “El otro plano que generó debate fue el de la Seguridad Interior. El lunes habían anunciado el apoyo logístico de las FFAA a la fuerza nacional de policía, esto no es novedad. Está contemplado en la ley de seguridad interior del '91, que en determinados supuestos las FFAA pueden hacer apoyo. Desde el punto de vista práctico lo hizo el kirchnerismo. Misteriosamente este Gobierno en los primeros dos años lo discontinuó y ahora lo vuelve a instalar. Si suspendieron el 9 de Julio un desfile militar por falta de dinero, no sabemos de dónde va a salir en la práctica la plata para hacer ese apoyo logístico”.



“Lo que no había aparecido el lunes es el artículo 5, que apareció el martes en el decreto. Hay una controversia legal porque corrige el artículo 31 de la Ley de Defensa, el cual dice que Prefectura y Gendarmería entre otras cosas, se encargarán de custodiar objetivos estratégicos. Nunca se definió formalmente que son objetivos estratégicos. Además de la controversia legal en la práctica, entramos en un terreno que debemos debatir y ser cuidadosos”.



Por último, destacó: "El decreto debiera ser la culminación de un proceso de planeamiento y no una actuación para la foto. Por ello, estos anuncios parecieran estar destinados más a instalar un tema disruptivo para fidelizar la clientela electoral propia en oposición a las voces críticas, antes que a producir un verdadero cambio de política de Defensa y Seguridad. Sin planes estratégicos ni presupuestos claros, son sólo palabras sin impacto en la realidad".